烏克蘭蛇島守兵全戰死 遭轟炸前回擊俄羅斯軍艦喊降稱“去你媽的”

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭蛇島遭俄羅斯佔領，島上13名守軍拒絕投降，遭俄羅斯軍艦炮擊轟炸全部戰死。烏克蘭總統澤連斯基連夜證實，蛇島已被俄​​羅斯佔領。根據戰地錄音，俄羅斯軍艦炮擊前喊話要求烏克蘭守兵投降，烏克蘭士兵怒懟“去你媽的”。

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據Politico今天報道稱，蛇島上的烏克蘭士兵在被殺前告訴俄羅斯軍艦：“去你媽的”。該島雖小，但對保衛烏克蘭領海具有重要的戰略意義。

烏克蘭總統澤連斯基連夜證實，蛇島已被俄​​羅斯佔領。俄羅斯軍隊已經殺死了所有保衛位於黑海的茲米尼島（又稱蛇島）的士兵。在最後一次反抗中，一名烏克蘭士兵對前來攻擊他們的俄羅斯軍艦說：“去你媽的。”

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨夜今晨證實，蛇島雖小，但對保衛烏克蘭領海及其最南端的定居點具有重要戰略意義，已被俄羅斯佔領。澤連斯基稱，“蛇島的所有守衛者都死了，但他們沒有投降，”澤連斯基在 Telegram 上發布的一段視頻中說，他們將被命名為“烏克蘭英雄”。

據該報道，早些時候，有音頻顯示，保衛蛇島的烏克蘭軍人在遭襲擊前收到了俄羅斯軍隊的警告。所有的對話都是用俄語進行的。俄羅斯軍人說，“我是一艘俄羅斯軍艦。我建議你放下武器投降以避免流血和不必要的受害，否則你將被轟炸。”

錄音里聽到一名烏克蘭男性士兵說：“是這樣……我應該告訴他們操自己嗎？”錄音里有一名烏克蘭女兵回應：“好吧，以防萬一。”男兵即說：“戰艦，去你媽的。”