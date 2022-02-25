烏前總統基輔街頭持槍受訪：普京瘋了，他在向全世界宣戰

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）2月25日手持衝鋒槍在安全人員的保護下於首都基輔街頭接受了美國有限電視新聞網（CNN）的採訪。他表示，烏克蘭人已經準備好保衛他們的國家。

廣告 繼續瀏覽後續

作為烏克蘭現總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的前任，波羅申科在採訪中表示：“每個人都應該明白，普京宣戰不是為了烏克蘭。普京向整個世界宣戰。”他稱俄羅斯總統 “簡直瘋了”。

波羅申科說：“他只是確實的瘋狂。他只是確實的邪惡，到這裡來殺烏克蘭人”。波羅申科說，他的營距離俄羅斯和烏克蘭士兵之間的戰鬥大約兩到三公里。

波羅申科呼籲，烏克蘭需要西方的援助，包括對俄加大制裁力度、將俄羅斯踢出SWIFT國際結算系統，以及在歐盟和北約港口封鎖俄羅斯的飛機和船隻。

波羅申科還感謝美國和英國向烏克蘭提供國防武器。他說：“這對我們很重要，我們感到我們並不孤單，你們和我們在一起。”這位烏克蘭前總統說，普京將永遠不會佔領烏克蘭。

波羅申科說：“無論他殺了多少士兵，有多少導彈，有多少核武器，我們烏克蘭人都是自由的人，有一個偉大的歐洲未來”。