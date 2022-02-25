英國譴責俄羅斯野蠻無正當理由攻擊侵略烏克蘭

英國外交大臣利茲·特拉斯（Liz Truss）周五(25日)譴責俄羅斯總統普京對烏克蘭進行的“野蠻”和“無正當理由”的攻擊。俄羅斯軍隊在當天黎明破曉時分對烏克蘭首都基輔發射導彈。英國首相約翰遜周四承諾將對俄羅斯實施英國“有史以來規模最大和最嚴厲的”一攬子經濟制裁。

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就在俄羅斯軍隊周五(25日)黎明破曉時分對烏克蘭首都基輔發射導彈攻擊後，英國外交大臣利茲·特拉斯在一條推文中表達了與她的同僚烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴和烏克蘭人民的“團結一致”。 她在推文寫道：“普京對烏克蘭的攻擊是野蠻的、是毫無正當理由的，是對人類生命的一種殘酷蔑視。” 她還補充說：“英國將會繼續追究普京的責任，並堅定不移我們對烏克蘭的支持。”

英國首相約翰遜周四承諾將對俄羅斯實施英國“有史以來規模最大和最嚴厲的”一攬子經濟制裁，包括所有在英國的俄銀行將被凍結，並排除金融體系在外，禁止俄公司在英融資，凍結超過100個個人的和實體的資產，推動把俄羅斯從SWIFT國際快速支付體系中剔除等的一系列措施。約翰遜並在議會承諾，英國將繼續向烏克蘭提供經濟和防禦性武器援助。

約翰遜周四後來還指出，在當天下午舉行的七國集團會議上，英國與會過同意要團結一致，使普京為其侵略付出的經濟代價最大化。這必須包括結束歐洲對俄羅斯石油和天然氣的集體依賴，因為這種依賴長期以來一直為普京提供了權力。”這些就是英國政府一天前宣布對俄羅斯實施加碼的新一波經濟制裁措施。