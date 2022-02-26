德國打破禁區 歐盟各國紛紛向烏克蘭提供武器

俄羅斯侵烏戰爭

美國近日從德國轉往部署在羅馬尼亞的一個由輕型裝甲、中型輪式戰車組成的聯合兵種單位。

這一立場變化最明顯的是德國。由於歷史原因，德國一把向外國提供“致命性”武器列為軍區，但在強大壓力下，德國政府打破禁區，周六決定向烏克蘭提供1000枚反坦克火箭發射器以及500 枚毒刺地對空導彈和多門榴彈炮。

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德國總理肖爾茨解釋說，俄國侵略者進犯烏克蘭標誌着時代的改變，它威脅着戰後已經建立的國際秩序。面對此情勢，德國決定盡其所能，反對普京的侵略軍。

德國同時宣布經由波蘭向烏克蘭送去14輛裝甲車以及10000噸燃料，“其他後續援助仍在研究中。”

德國以此來回答數周來針對其政策的激烈批評，這一批評一方面來自烏克蘭，另一方面來自波羅的海國家和波蘭。

其實，二戰後，歐洲對出口武器一直採取限制之策，但這一“和平主義”戰略面對俄羅斯侵略烏克蘭，越來越難以繼續。

星期六，比利時宣布向烏克蘭軍隊提供2000挺機槍和3800噸燃料。荷蘭國防部則表示，“周六運送了一些已經承諾的貨物，包括狙擊步槍和頭盔。”荷蘭還準備“儘快向烏克蘭提供 200 枚毒刺防空導彈”。

法國也批准向基輔運送軍火，據法國軍方表示，烏克蘭方面向巴黎特別提出提供“防空武器”和反網絡戰手段。

捷克已經批准向基輔捐贈價值 150 萬歐元的 4,000 枚炮彈，尚未交付，周六宣布還將在“未來幾個小時內”向烏克蘭發送價值 760 萬歐元的小型武器庫：包括30000 支手槍，7000 支突擊步槍、3000挺機槍和幾十支狙擊步槍以及一百萬發子彈。

波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基周六譴責某些西方國家“自私”，沒有對莫斯科實施足夠嚴厲的制裁，波蘭已向鄰國烏克蘭人發送了數萬枚彈藥。

歐盟成員國在向烏克蘭提供武器上盡其所能，而軍力強大的盟邦美國則是另外一種規模，美國可以向烏克蘭提供更好的軍事裝備，美國國務卿布林肯周六宣布向烏克蘭提供 3.5 億美元的新軍事援助，累計已“超過 10 億美元的援助。