法經濟和財政部長：已在排查受制裁俄官員和寡頭所有在法賬戶和資產

法國/俄羅斯/烏克蘭

法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）2月26日在接受採訪時就俄羅斯全面入侵烏克蘭表示：“普京自己弄錯了他身處的世紀。”他指出，法國經濟和財政部的相關部門已經在排查遭受制裁的俄羅斯官員和寡頭在法的所有賬戶和資產，以剝奪他們對這些物品和賬戶的使用權。

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就烏克蘭局勢，勒梅爾在採訪中說：“我認為，歷史還尚無定論。俄羅斯不是一個集團，弗拉基米爾·普京身後沒有整個俄羅斯來支持他。事情要比這複雜得多。我認為，弗拉基米爾·普京自己弄錯了他身處的世紀。我們已經不在20世紀了。”他補充說：“俄羅斯人民不想為奪回烏克蘭而犧牲，許多金融、經濟和寡頭利益集團也不想被取締，並完全切斷世界經濟和金融迴路。”

就是否將對俄羅斯採取第三批制裁計畫的提問，勒梅爾表示，法國政府將首先落實已採取的歐盟制裁措施。他介紹稱，法國各銀行現已收到了受到制裁的俄羅斯寡頭名單，金融機構正在依照名單核實情況。勒梅爾還同時要求法國稅務總局（DGFIP）和打擊資金非法流動與反洗錢情報機構(Tracfin)這兩個部門來確定受制裁的俄羅斯官員和寡頭的所有在法銀行賬戶、房地產或遊艇，以剝奪他們對這些資產的使用權。

此外，勒梅爾還要求相關單位確認是否有其他的俄羅斯寡頭和名流在法國存在利益，以便稍後將他們添加到歐盟的制裁清單中去。如果他們與俄羅斯領導層存在直接聯繫，法方將奪取這些相關人士在法資產的使用權。就同樣受歐盟制裁的俄總統普京和外長拉夫羅夫在法是否持有資產問題，勒梅爾表示，政府正在進行排查不便現在就給予公開答覆。但他強調，上述的法國政府機構正在對所有的俄羅斯在法資產進行排除，以便對受制裁人員採取相應措施。