台媒：想要得到和平 就要隨時準備戰爭

台灣/烏克蘭/俄羅斯

這場烏克蘭戰爭對台灣很有既視感，許多人把烏克蘭的處境投射在台灣，將俄羅斯等同於中國；於是，說話者如何解讀這場戰爭，不但呈現了他們現在兩岸局勢互動的看法，也反映了自身的意識形態與統獨看法。解讀這其中言語脈絡隱藏的話術，有助於預習一旦中共要對台灣發動武力戰爭之際，台灣社會將面對什麼樣的處境。

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據上報今天發表的社評指出，這些話語往往看似冠冕堂皇，但魔鬼卻藏在細節里：

第一、他們譴責戰爭，但卻不譴責發動戰爭的人。這個作法幾乎見諸於藍營所有的意見領袖，他們批判戰爭，哀嘆烏克蘭人民生靈塗炭，但卻避談誰發動這場戰爭；他們“反戰”，看似頌揚和平的價值，但在公開談話里，卻幾乎不批判發動戰爭的俄羅斯。他們把手段錯置為目的，所以根本不理解任何以壓迫為基礎的和平，其實是沒有任何安全性可言。

烏克蘭沒有要打俄羅斯，就如同台灣沒有要打中國，對着弱者說反戰，對着天天被軍機繞台的台灣說“不要挑釁”，其實是一種道德上的怯懦，這不是反戰，這只是要弱者投降。

第二、他們強調台灣必須靠自己，但要說的其實是“美國根本不可信”。這說法見諸於趙少康：“烏克蘭就是美蘇強權鬥爭下的犧牲者……戰爭只會發生在烏克蘭，不會在美國，也不會在俄羅斯。”、“不能把2300萬台灣人的生命財產和前途交到北京跟華盛頓手中”。但事實上，過去70多年來，一直是美國提供政軍經援助在協防颱灣；這說法看似在美中之間各打50大板，其實是個“假中立”，是要趁著烏克蘭戰爭散播“疑美論”。

美國是主權國家，所有行動本就基於它自身的利益做出判斷；台灣能做的是讓自己的存在不被中共並吞，成為美國國家利益的一部份，而不是要求美國用他們自己子弟兵的性命來為台灣打仗。自己的國家自己救，自己的仗自己打，當自己有勇氣決心捍衛自己的國家時，連老天爺都會來幫你，一如現在有越來越多的國家願意站出來幫助烏克蘭一般。

第三、他們強調台灣要“避戰”，但卻把避戰的方法歸因為“不要刺激大國”。事實上，就是因為要避戰，烏克蘭總統一直到開戰前夕都還在試圖淡化俄羅斯入侵的可能性，甚至透過電視談話呼籲俄羅斯人民不要讓他們國家侵略烏克蘭；也是因為選擇避戰，所有烏克蘭迄今還沒有加入北約，沒有讓美國駐軍，所以多數烏克蘭人一開始都認為這場仗不會打。但是，戰爭說來就來，沒有因為他們的遲疑、善良與選擇“中立”，而有任何一絲的停頓。

在兩岸關係上，不管是國民黨或民進黨執政，台灣隨時都在尋求與對岸的政權對話，不願談的一直是中國。台灣在海峽另一邊獨立已70多年，有自己的生活方式與民主制度，中共要台灣人放棄這一切，承認自己是中國的一部份才能“對話”，這不是“對話”，這是投降。

第四、也是最等而下之的，就是為發動侵略者找理由。這說法見諸於國民黨前主席洪秀柱，她說：“在俄羅斯、烏克蘭與北約之間，到底‘入侵者’和‘受害者’的角色該如何定義，絕對不是由我們說了算，我們更不須迫不及待的衝上前線，扮演‘抗俄制裁’的急先鋒。”“沒有一個大國會容許它周邊有敵對勢力的存在”。如果這樣的說法說得通，當年孱弱的中國讓大日本帝國感到芒刺在背，正是它周圍的“敵對者”，所以發動侵華戰爭是中國咎由自取，洪秀柱能接受嗎？

不管烏克蘭是如何走到這場戰爭災厄，發動戰爭者就是侵略者，用任何理由模糊侵略者與被侵略者的界線，甚至用責任分擔的方式合理化侵略者的行徑，既不公義也不人道。這樣的人現在會為俄羅斯的侵略行為文過飾非，將來就會替中共侵台塗脂抹粉。

據上報的社評稱，要反戰，就去跟發動戰爭的人說；要避戰，就要想盡辦法讓自己變得更強；要和平，就要隨時隨地準備戰爭。這才是台灣人可以從這場入侵烏克蘭戰爭學到的一課。