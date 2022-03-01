德前總理施羅德辦公室工作人員相繼辭職 北溪2號管道運營商考慮申請破產

德國/俄羅斯/烏克蘭

跟隨德國前總理施羅德（Gerhard Schröder）20多年的其辦公室主任已經辭職，因為施羅德拒絕放棄在俄羅斯國有能源企業的職位。據了解，施羅德辦公室的共四名員工因為這個問題已經辭職。另據路透社3月1日援引兩位消息人士的話報導，設於瑞士的北溪2號天然氣管道運營商Nord Stream 2 AG公司正在考慮申請破產。該公司及其主管此前受到了美國政府的制裁。

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據德國《先鋒報》周二報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，擔任施羅德辦公室主任20多年的馮克（Albrecht Funk）上周決定辭職，因為施羅德不願聽從他的建議，退出在俄羅斯國有能源企業、俄羅斯石油公司（Rosneft）和俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的職務。據報導，包括馮克在內，共有四名員工因為這個問題辭去了在施羅德辦公室的工作。

上周，施羅德通過社交媒體領英批評了普京發動的這場戰爭，但他堅稱俄烏“雙方都犯了錯誤”。施羅德還表示堅持他的立場，即北約在冷戰結束後向東擴張得太遠，從而激怒了克里姆林宮。

目前，德國國內要求剝奪施羅德作為前總理所享有的所有福利的呼聲越來越高，包括他所享受的豐厚的養老金。施羅德在下台後分別出任俄羅斯天然氣工業股份公司下屬的全資子公司、北溪天然氣管道公司（Nord Stream AG）股東委員會主席和俄羅斯石油公司監事會主席。

另據路透社報導，北溪天然氣管道公司的姊妹公司Nord Stream 2 AG公司正在考慮申請破產。該公司在瑞士註冊，同樣由俄羅斯天然氣工業股份公司控制，去年完成了這個110億美元的項目，旨在將從俄羅斯向德國輸送天然氣的能力提高一倍。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭期間，不但德國政府宣布停止對北溪2號管道項目的認證，美國財政部海外資產控制辦公室於2月23日發布行政命令，授權在3月2日前“結束涉及Nord Stream 2 AG公司的交易”或“Nord Stream 2 AG直接或間接擁有50%或以上權益的任何實體”的交易。

俄羅斯天然氣工業股份公司支付了建造北溪2號管道的一半費用，這個110億美元的管道項目的其餘部分由英國石油和殼牌公司、奧地利OMV公司、法國Engie集團以及德國Uniper公司和Wintershall DEA公司資助。

消息人士稱，在瑞士註冊的Nord Stream 2 AG公司也在終止工人的合同。目前還不清楚是否所有與該公司有關的實體都將被關閉，也不清楚俄羅斯天然氣工業股份公司計畫如何進行管道維護。

瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin） 周一在接受瑞士廣播電台RTS採訪時說，在瑞士城市楚格為該公司工作的所有Nord Stream 2 AG公司員工，超過140名員工，已經被解僱。

自俄羅斯上周全面入侵烏克蘭以來，包括多家石油巨頭在內的西方大公司表示，它們將退出在俄羅斯的業務，其中包括殼牌公司，該公司表示將不再參與北溪2號項目以及其他與俄企的合資項目。