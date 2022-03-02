俄寡頭阿布證實出售切爾西俱樂部： 所有凈收益將用於資助烏克蘭戰爭的受害者

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據英國天空新聞周三報導，俄羅斯寡頭、英超切爾西足球俱樂部的老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich ）最新證實，他將出售切爾西俱樂部，出售的“凈收益”將用於資助烏克蘭戰爭的“所有受害者”。

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這位2003年接手切爾西俱樂部的俄羅斯億萬富翁說，他出售俱樂部所得的錢將捐給一個基金會，用於資助“烏克蘭戰爭的所有受害者”。報導指，目前還不清楚阿布所提到的“所有受害者”是否只是指烏克蘭人，還是指俄羅斯人。但阿布說，這“包括為受害者的緊急和迫切需求提供關鍵資金，以及支持長期的恢復工作。”

在切爾西俱樂部網站上發表的一份聲明中，阿布說：“我想談談過去幾天媒體關於我對切爾西俱樂部所有權的猜測。正如我之前所說，我在做決定時總是以俱樂部的最佳利益為重。在目前的情況下，我因此作出了出售俱樂部的決定，因為我相信這符合俱樂部、球迷、員工以及俱樂部的贊助商和合作夥伴的最佳利益。”

阿布說：“俱樂部的出售不會快速進行，而是將遵循適當的程序。我不會要求償還任何貸款。對我來說，這從來都不是生意或金錢的問題，而是對比賽和俱樂部的純粹熱情。此外，我已經指示我的團隊建立一個慈善基金會，所有出售的凈收益將被捐贈。該基金會將為烏克蘭戰爭的所有受害者提供幫助。這包括為受害者的緊急和迫切需求提供關鍵資金，以及支持長期的恢復工作。請知道，這是一個非常困難的決定，以這種方式與俱樂部分離讓我很痛苦。然而，我確實相信這符合俱樂部的最佳利益。”

阿布說：“我希望我能夠最後一次訪問斯坦福橋，親自和你們所有人說再見。能夠成為切爾西俱樂部的一員是我一生中的榮幸，我為我們共同取得的所有成就感到驕傲。切爾西足球俱樂部和它的支持者將永遠在我心中。謝謝你們。”稍早的消息指，阿布希望通過出售俱樂部獲得約30億英鎊。據了解，阿布還正試圖出售他在英國的所有別墅及其他資產。

報導指，在目前的地緣政治背景下，阿布出售交易切爾西俱樂部的可行性仍然存在問題，他面臨著在俄羅斯全面入侵烏克蘭後被英國政府制裁的可能性。據一位內部人士透露，阿布的銀行家們熱衷於迅速完成交易，有可能最快在5月完成。

在英國國內要求對俄羅斯寡頭實施更嚴厲制裁的壓力下，工黨領袖基爾·斯塔默（Keir Starmer）在周三的英國議會下議院首相質詢中，提出了阿布與普京當局的聯繫問題。阿布一直被認為是普京最親信的寡頭之一，儘管他本人對此一再否認。