俄羅斯入侵烏克蘭 引發全球性的反戰浪潮

反戰浪潮

俄羅斯與烏克蘭代表團將於3月2日舉行新一輪談判。塔斯社、今日俄羅斯通訊社援引消息人士的話報道說，按照最初約定，會議應在3月2日舉行。談判地點位於白俄羅斯與波蘭邊境。

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2月28日，俄烏雙方代表團在白俄羅斯戈梅利州舉行24日俄方開展特別軍事行動後的首次談判。俄代表團團長梅金斯基在會談結束後對媒體說，談判過程中俄烏代表詳細討論了議程上的所有議題，找到一些雙方預測可以達成一致立場的議題。雙方一致同意繼續談判。

在第一輪烏俄談判破裂後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月1日以視訊方式，在歐洲議會發表演講。他的為自由、生命而戰的一番慷慨激昂的講話，讓整個會議大廳的全體人深受感動，所有人起立鼓掌表達致意。歐盟的英文翻譯官一度哽咽。而隨着戰事更加嚴峻，全球性的反戰浪潮風起雲湧。

與澤連斯基形成鮮明對比的是，當俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周二在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）發表談話時，還沒開始，全場就走光光，表示抵制。

目前，烏克蘭軍隊和志願者仍在抵抗俄軍的不斷進攻。烏克蘭第二大城市哈爾科夫市中心3月1日遭俄軍空襲，引發巨大爆炸，俄軍隨後已進入市中心自由廣場的政府辦公室；俄羅斯在烏克蘭境內的軍隊已經從40%增加到75%左右，仍有大量軍隊在向首都基輔推進；據悉，俄羅斯派出的數百人組成的“斬首行動組”已瞄準澤連斯基等23位烏克蘭高官。

據CNN報導，俄羅斯國內的反戰聲浪已四起。開戰以來，俄羅斯多地連日都有不畏遭警力鎮壓、逮捕的群眾上街抗議。知名連署網站Change.org上一項由俄國人發起的《反對烏克蘭戰爭》俄文連署，截至3月1日，已募集到超過100萬人的簽名。