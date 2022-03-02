前納粹集中營受害者組織聯合聲明譴責俄羅斯以“去納粹化”幌子侵略烏克蘭

歐洲/俄羅斯/烏克蘭

代表前納粹集中營受害者的幾個國際組織今天簽署一項呼籲，要求俄羅斯立即結束正在發動的侵略烏克蘭戰爭，並譴責俄羅斯使用“去納粹化”和“種族滅絕”的指控字眼來為攻擊烏克蘭辯護。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天自巴黎報道說，代表前納粹集中營受害者國際組織在周三今天發給法新社的一份譴責文告中說：這一呼籲的簽署者承載納粹受害者的記憶。他們譴責使用 "非納粹化"和 "種族滅絕 "的字眼來為對烏克蘭的攻擊辯護。譴責公告文說，“我們有合法權利指出正在進行的戰爭具有多麼嚴重的悲劇。我們不能接受這些詞被如此濫用。”

奧斯威辛、布亨瓦爾德-多拉、達豪、毛特豪森、納茨韋勒-斯特魯特霍夫、紐恩加姆、薩克森豪森和拉文斯布呂克集中營受害者國際委員會的領導人共同簽署了來自紀念受害者世界的譴責呼籲，他們代表着納粹集中營的受害者以及他們的後代。

法新社說，俄羅斯總統普京上周為在烏克蘭發起的軍事行動辯護，指稱軍事行動目的是保衛該國東部的分裂分子，並使其親西方的鄰國 烏克蘭"非軍事化和非納粹化"。普京再次譴責烏克蘭在頓巴斯（東部）對親俄分裂分子策畫施行 "種族滅絕"。

國際納粹集中營受害者組織指出，"我們譴責正在對烏克蘭發動的戰爭，戰爭危及烏克蘭的生存和歐洲的和平。這種軍事攻擊明顯違反了國際法。" 前納粹集中營的受害者委員會在譴責文中寫道，他們相信，如果所有各方表現出理性和人性，任何地緣政治的分歧與衝突都可以在談判桌上得到解決。

國際納粹集中營受害者組織呼籲，"立即停止這場戰爭"！