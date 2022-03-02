國際法庭將開庭審理俄羅斯侵略烏克蘭種族滅絕罪責

烏克蘭/俄羅斯/海牙國際法院

俄羅斯入侵烏克蘭並在烏克蘭全境開戰後，烏克蘭向國際法院投訴要令俄羅斯停止入侵後，總部設於荷蘭首都海牙（Hague）的聯合國最高法院將公開舉行聽審。國際法院聲明指出：「這項聽審將專門審理烏克蘭提出採取臨時措施指示的要求。」據聯合國難民署指出，已有66萬多人逃離海外，估計有百萬烏克蘭人流離失所。英國政府1日警告，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和俄軍指揮官可能因觸犯戰爭罪而面臨起訴。

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據法新社報道，國際法院1日指出，俄羅斯與烏克蘭戰事加劇，7、8日將就俄烏有關種族滅絕指控舉行聽審。

聯合國難民署指出，已有66萬多人逃離海外，估計有百萬烏克蘭人流離失所。烏克蘭人口約4400萬人。聯合國預估，未來數月可能有高達400萬難民需要協助，烏克蘭境內另將有1200萬人待援。

國際法院無權對推動入侵的個別俄羅斯領導人提起刑事指控，但這個世界最高法院有權處理據稱違反國際法的國與國間控訴。國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官卡林汗（Karim Khan）此前宣布，將針對俄羅斯入侵後的「烏克蘭局勢」展開調查。

俄羅斯蔑視國際禁令、杯葛和制裁，加緊推動它所稱目的在捍衛烏克蘭講俄語的人民，並推翻民選政府的攻擊行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，華府希望國際法院在聽審中，「對烏克蘭提出的臨時措要求緊急採取行動」。他說：「俄羅斯一天不放鬆侵略，烏克蘭一天就會有更多暴力、苦痛、死亡和破壞。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

據法新社，就在入侵烏克蘭的俄軍無差別炮擊一座城市時，英國政府1日警告，俄羅斯總統普京和他的指揮官可能因觸犯戰爭罪而面臨起訴。

俄軍炮擊烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），摧毀了一所學校，據該市市長稱，至少造成11名平民喪生。英國多家報紙的頭版刊登了烏克蘭2名女孩在俄羅斯攻擊時遇害的照片，以及一名醫生試圖救治其中一人時講的話：「讓普京看看這個。」

曾擔任戰爭罪檢察官的英國司法大臣拉布（Dominic Raab）以1990年代前南斯拉夫戰爭為例，表示無論多長時間，英國和盟國都會將任何違犯者繩之以法 。他告訴天空新聞網（Sky News）：「那就是為什麼我們向蒲亭以及在莫斯科和烏克蘭現地的那些指揮官明確表示，他們將為任何違反戰爭法的行為負責。」

在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）周一表示，自俄羅斯2014年奪占克里米亞半島以來，該法院發現「合理依據」，懷疑俄羅斯犯下戰爭罪和違反人道罪，正對此展開調查。

拉布在英國廣播公司（BBC）電視台節目補充道，對普京、俄羅斯將領和士兵來說，「他們確有被送上海牙法院被告席的風險」。拉布說，「國際刑事法院若決定採取行動，我確信英國和盟國會願意在實際上和後勤方面給予支持。」

國際特赦組織（Amnesty International）表示，烏克蘭東北部一所用於收容平民的幼兒園，2月25日遭到俄羅斯集束炸彈擊中，造成3人喪命，其中包括一名兒童。