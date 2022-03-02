埃克森美孚、西門子、蘋果等西方大企業相繼宣布退出或停止在俄服務

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美國石油巨頭埃克森美孚3月1日表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，該公司將退出其估值超過40億美元的俄羅斯石油和天然氣業務，並停止在俄的新投資。德國工業集團西門子公司也宣布，已經停止了對俄羅斯的所有新業務和國際供貨。同樣採取了退出或停止在俄市場服務的包括波音、空客、蘋果、谷歌等一系列在各領域的西方領頭羊企業。

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據了解，埃克森美預計將停止位於俄羅斯遠東地區薩哈林島大型開發項目的生產。埃克森美孚擁有該項目30%的股份，其它股東包括俄羅斯國有控股的石油生產商Rosneft、日本的SODECO和印度的ONGC Videsh。該公司表示，正採取措施退出該財團。

據一位知情人士稱，埃克森美孚還在為駐俄羅斯的外籍員工制定離開該國的計畫，如果這些員工願意這樣做的話。埃克森美孚在俄羅斯有大約1000名員工，絕大部分是俄羅斯公民。該公司表示：“埃克森美孚支持烏克蘭人民捍衛他們的自由並決定自己國家的未來。我們譴責俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整並危及其人民的軍事行動。”

埃克森美孚定於周三與華爾街的分析師會面，該公司沒有提供退出俄羅斯的具體時間表，也沒有對潛在的資產減記發表評論。在其2月份提交的最新年度報告中，埃克森美孚在俄羅斯資產的價值為40.55億美元。據兩位熟悉此事的人士說，早些時候，埃克森美孚開始從俄羅斯撤出美國員工。撤離的員工人數尚不清楚。其中一位人士說，該公司派了一架飛機到薩哈林島去接回員工。

值得一提的是，英國能源巨頭英國石油(BP)公司在上周日宣布，將出售其在俄羅斯石油公司(Rosneft)的股份。殼牌公司也宣布將退出與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的合資企業。

德國西門子公司宣布，已經停止了對俄羅斯的所有新業務和國際供貨。該公司說：“我們完全支持所有的制裁。為此，在我們評估所有制裁的全部影響時，所有在俄羅斯的新業務和對俄羅斯的國際交貨都暫停了。”西門子沒有立即回答關於該公司如何處理其在俄羅斯的現有商業活動的問題。自19世紀50年代以來，西門子一直與俄羅斯有往來，在蘇聯解體後，該公司一直活躍在俄羅斯的能源、通信和醫療技術領域。

此外，蘋果公司已停止了其在俄羅斯的在線網站的所有產品銷售，這意味着俄羅斯的客戶不能再購買Mac、iPhone、iPad和其他蘋果設備。試圖從俄羅斯商店進行購買，在嘗試將產品添加到在線購物車時，會出現"無法交付"的結果。蘋果公司周二說：“我們對俄羅斯入侵烏克蘭深表關切，並與所有因暴力而遭受痛苦的人站在一起。我們正在支持人道主義努力，為正在發生的難民危機提供援助，並盡我們所能支持我們在該地區的團隊。”

耐克公司沒有對這一衝突發表評論，但俄羅斯客戶已無法在線訂購其產品。一條自動信息說，耐克公司正在停止網上訂單，因為它不能保證向俄羅斯的客戶交付貨物。耐克的網站指示客戶到他們最近的耐克商店。谷歌也禁止了俄羅斯國家媒體在其服務中運營廣告及獲得營收。谷歌旗下的視頻網站YouTube周二表示，繼社交媒體Facebook和TikTok已經頒發的類似禁令之後，將阻止俄羅斯官媒“今日俄羅斯”（RT）和“俄羅斯衛星通訊社”（Sputnik）在歐洲境內的傳播。

美國波音公司暫停了對俄羅斯航空公司的維護和技術支持，歐洲空客公司也停止向俄羅斯發送零部件和支持俄羅斯航空公司。空客表示，正在分析其莫斯科工程中心在西方制裁下能否繼續為當地客戶提供服務。而福特汽車與其他多家西方汽車製造商一起暫停了在俄羅斯的業務。哈雷摩托車宣布暫停向俄羅斯運送其生產的摩托車。

日本本田汽車表示，暫停了對俄羅斯的汽車和摩托車的運輸。據《日經新聞》報導，馬自達將暫停向其在該國的工廠出口汽車零部件。世界上最大的航運公司，丹麥馬士基集團和總部設在日內瓦的地中海航運公司，也在周二暫停了進出俄羅斯的集裝箱航運。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，數十家來自美歐和亞洲等全球各地的大型企業已經停止或宣布計畫放棄它們在俄羅斯的業務。