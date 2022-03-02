埃爾多安呼籲俄烏儘快停火，支持北約擴大

土耳其/俄羅斯/烏克蘭

土耳其總統埃爾多安3月1日在發言中呼籲俄羅斯和烏克蘭儘快停火，並“為世界和平作出貢獻”。他還強調：“我們一直堅持北約擴大是有益的觀點”。

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北約成員國土耳其與烏克蘭和俄羅斯有着共同的海上邊界，並與兩國都有着良好的關係。2月24日，烏克蘭要求土耳其關閉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，禁止俄軍艦通行。隨後土方回應說，根據1936年《蒙特勒公約》，土耳其有權在戰爭期間關閉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，禁止外國軍艦進入。2月28日，土耳其宣布根據1936年的《蒙特勒公約》關閉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，限制一些俄羅斯船隻從地中海的通行。

埃爾多安周二與來訪的科索沃總統奧斯曼尼舉行的聯合新聞發布會上呼籲俄烏兩國儘快停火、“為世界和平做出貢獻”。當被問及烏克蘭申請加入歐盟的問題時，埃爾多安表示，土耳其作為幾十年來的歐盟候選國，將支持北約和歐盟的任何擴大。就科索沃的北約成員身份問題，埃爾多安指出：“我們在承認科索沃這一點上採取了措施，我們承認科索沃為北約成員國。我們一直堅持北約擴大是有益的觀點，我們今天也在捍衛這一觀點。採取這些步驟是為了希望世界實現和平。”

埃爾多安還呼籲歐盟對土耳其希望加入該集團的申請表現出與基輔的入盟申請“同樣的敏感性”。他批評歐盟有些成員國在土耳其入歐的問題上“不真誠”。埃爾多安說：“我們讚賞烏克蘭為加入歐盟所付出的努力。但我在這裡要對歐盟成員國家說，你們為什麼仍然擔心讓土耳其加入歐盟。你們也應對土耳其表現出與對烏克蘭同樣的敏感性。難道是當遭到一個國家的攻擊時，你們才會考慮？。”

烏克蘭總統澤連斯基在周一簽署了烏克蘭申請加入歐盟的文件。在3月1日的歐洲議會就俄羅斯全面入侵烏克蘭舉行的全體會議上，澤連斯基應邀遠程發表演講，再次呼籲歐盟同意接納烏克蘭入盟。對此，歐盟委員會主席馮德萊恩當天重申對烏克蘭加入歐盟的支持，並指如今歐盟與烏克蘭的關係比以往任何時候都緊密，但“前面仍有很長的路要走。我們必須結束這場戰事。”

此外，土耳其外長恰烏什歐盧周二在受訪時表示，將一一研究針對俄羅斯的制裁決定。他補充說：“總的來說，我們原則上不參與此類制裁。也沒有參與這些制裁的傾向。”據了解，土耳其總統府發言人卡林是表明沒有計畫對俄羅斯實施制裁的另外一個人物。他表示：“需要有一個能夠和俄羅斯交談的角色。當所有人‘拆橋’時，有誰和俄羅斯對話？我們為保持這一渠道的敞開而沒有計畫制裁方案。”

卡林稱，希望俄羅斯和烏克蘭之間進行的談判實現停火協議，並指“俄羅斯有不符實際的要求，像承認克里米亞，烏克蘭的非武裝化。從我們的角度來講，這些都是不可接受的。我們的聚焦點是戰爭的結束，談判得出停火決定，建立一條人到走廊。”卡林認為，俄總統普京的真正目的是與西方進行更大的討價還價。他提出：“我們在這裡和俄羅斯保持聯絡，繼續支持烏克蘭，保持與西方的溝通。”