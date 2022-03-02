基輔地鐵站：烏克蘭首都居民最後的避難所

俄羅斯/烏克蘭

法新社今天這樣描述：在烏克蘭基輔地鐵里，一名受傷的烏克蘭士兵將他的拐杖丟在地上，為他傷心的妻子擦去眼淚，並抱起他五歲的兒子。在潮濕的地下，謝爾蓋和納塔利婭-巴迪列維奇慶祝他們的重逢。周二昨天，在一枚俄羅斯導彈落在幾百米外的烏克蘭國家電視塔上之後，他們在爆炸混亂中被分開。這次襲擊造成一個四口之家和一名記者死亡。因腿部受傷而一瘸一拐的謝爾蓋承認，他擔心他的家人會蒙受更慘爆炸境遇。"昨天他們出去了，剛兩分鐘後就發生了爆炸，"這位41歲的老兵由於後怕壓力仍然過大，說話都有些結巴。

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謝爾蓋繼續說道，"我打電話給我妻子，想讓她回家，街上還有人喊她快去地鐵避難所。"我不知道她是否還活着，"他補充說，看着他的妻子，妻子正努力阻止自己的手發抖。

在他們旁邊，他們的長子困惑地盯着他們的臨時“新家”，一條地鐵走廊變成了一個巨大的避難所，幾十個家庭在這裡得到了庇護。最小的孩子仍然粘在他母親娜塔莉亞身邊。謝爾蓋說，“現在小傢夥不敢出去了。”

基輔地鐵系統建於20世紀60年代初，當時對二戰和轟炸的記憶還很深刻。這些車站被故意挖得很深，就想能提供庇護。而阿森納站位於地下105米，是世界上最深的地鐵車站。但是今天，基輔成了最受歡迎的公共交通系統，包括52個車站和67公里長的隧道，幾乎都已經處於停運狀態。但所有的車站仍然為那些在家附近沒有避難地的人開放。基輔的許多人住在極易被轟炸的高層建築中。

基輔地鐵運營該系統的公司負責人維克多-布拉金斯基（Viktor Braginsky）沒有想到，在他有生之年，地鐵會成為整個城市的戰時庇護所。他說，"我仍然無法相信，"他在該市西岸Dorohozhychi車站的入口處告訴記者。他補充說："一切似乎仍然是超現實的，"。

每個站可以容納1000人，可以抵禦俄羅斯武裝部隊對該市使用的火箭彈、迫擊炮或格拉德導彈的衝擊。理論上，這裡可以容納多達10萬人。

據法新社說，第一批就在Dorohozhychi站定居的家庭，已經有6天，他們已經明白，他們在這裡是要繼續留下來。有一家甚至在那裡搭起了帳篷。他們中的一些人把他們為數不多的物品放在毛巾上，以避免直接躺在髒的地板上。

一位養老金領取者Antonina Puziy還建立了一個小廚房：這是午餐時間，她正在削胡蘿卜和土豆的皮，準備做湯。上周四早些時候，當第一枚導彈襲擊首都時，這位75歲的難民就帶着她的孫子孫女趕到地鐵避難所。他們住在12樓。她說："上面的情況很嚇人。據老太太說，“我的女兒們帶我們下來吃飯。鄰居們帶着蛋糕來給孩子們吃。”老太太說：“我們都團結在一起。”

四十多歲的計算機工程師沃洛迪米爾-多夫根(Volodymyr Dovgan)想知道，如果基輔街道落入俄羅斯軍隊手中，他們在不久的將來會發生什麼事情。他還問，"如果在某個時刻我們的食物用完了怎麼辦？我們要做什麼呢？我們要不要試着跑出去？"