普京侵烏以來首次公布 俄軍498死1597傷

俄死傷人數

俄羅斯政府3月2日表示，俄軍在烏克蘭迄今有498人陣亡、1597人受傷。這是俄國總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭發動攻擊以來，俄國當局首次公布傷亡人數。

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俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國國防部指出，自俄軍在烏克蘭展開軍事行動以來，迄今已有498人陣亡、1597人受傷。

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，俄國國防部也指稱，烏克蘭方面已有約2870名軍人及“民族主義者”陣亡，約3700人受傷。

不過，烏克蘭總統的軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）2日表示，俄軍自發動侵略以來已有約7000人陣亡，有數百人淪為戰俘，包括高階軍官。