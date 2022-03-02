俄死傷人數 普京侵烏以來首次公布 俄軍498死1597傷 發表時間： 02/03/2022 - 21:52 Dans les rues de Kyiv, le 28 février © Jedrzej Nowicki/Agencja Wyborcza.Reuters 作者： 法廣 2 分鐘 俄羅斯政府3月2日表示，俄軍在烏克蘭迄今有498人陣亡、1597人受傷。這是俄國總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭發動攻擊以來，俄國當局首次公布傷亡人數。 廣告 繼續瀏覽後續 俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國國防部指出，自俄軍在烏克蘭展開軍事行動以來，迄今已有498人陣亡、1597人受傷。 俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，俄國國防部也指稱，烏克蘭方面已有約2870名軍人及“民族主義者”陣亡，約3700人受傷。不過，烏克蘭總統的軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）2日表示，俄軍自發動侵略以來已有約7000人陣亡，有數百人淪為戰俘，包括高階軍官。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯