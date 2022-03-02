普京着急拿下烏克蘭 或無底線采地毯式轟炸

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，正在重複在車臣或敘利亞的戰術。但烏克蘭遠非車臣或敘利亞能比擬，普京的侵略烏克蘭戰略遭到超出想象的抵抗。普京越來越顯現氣急敗壞指令軍方儘速拿下，採取強烈轟炸手段；同時，普京將烏克蘭比作納粹與種族滅絕罪飯，矇騙軍人上陣而讓士兵忘卻烏克蘭有親戚甚至手足忌諱。越來越多的指控將普京發動烏克蘭戰爭與戰爭罪掛靠相連。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，大規模和破壞性的轟炸，國際間越來越多做出 "戰爭罪 "的指控，越來越多揭露俄羅斯軍隊使用違禁武器。俄羅斯在烏克蘭的攻勢已經開始喚起俄羅斯在敘利亞戰爭和車臣戰爭的形象，並引起人們對俄羅斯施放可怕的俄羅斯真空彈的擔憂。

車臣的格羅茲尼，敘利亞的阿勒頗，這是於1999年和2016年被俄羅斯轟炸粉碎並化為灰燼的這兩個標誌性城市的名稱，現在再次出現在人們的眼前，即使仍然有分析家們提醒說，情況和背景都有着不同。

但據中東研究所敘利亞問題專家查爾斯-李斯特(Charles Lister)在被炸毀的烏克蘭哈爾科夫圖片下發推文說："就像阿勒頗重現一樣"。

周二俄羅斯空降部隊登陸在烏克蘭第二大城市哈爾科夫，該城市已經連續三天遭到炮擊，至少有20人在市中心的炮擊中喪生。而烏克蘭其他幾個城市，如南部的赫爾松和馬里烏波爾，已經或仍在遭受密集的炮擊，烏克蘭總統澤連斯基與一些非政府組織和西方領導人，都譴責普京正在犯行"戰爭罪"，他們指責莫斯科試圖消滅抹平烏克蘭。

據普京聲稱，基輔在該國東部的親俄領土上正在實施 "種族滅絕"。

但大赦國際和人權觀察等組織幾天來一直譴責俄羅斯在平民區使用集束炸彈（自2010年起被奧斯陸公約禁止）等武器，他們的指控提到了 "戰爭罪"，他們的指控擁有照片和視頻作為證據。國際指控還提到了俄軍使用溫壓武器，這種武器的破壞力極大，但精度不高。這一指控還沒有得到獨立證實。

據流亡的俄羅斯國際象棋冠軍加里-卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）周二說， “大規模的戰爭罪指控對普京來說並不陌生。” 卡斯帕羅夫說：“20多年前普京在車臣轟炸公民或（多年後）在敘利亞轟炸醫院時，從未擔心過平民傷亡。”

據烏克蘭駐法國大使館發言人亞歷山德拉-普萊斯警告說，"從烏克蘭哈爾科夫開始，俄羅斯正在繼續車臣的方案。"烏克蘭駐法國大使館發言人亞歷山德拉-普萊斯說，“由於他們摧毀過格羅茲尼，我們都擔心普京沒有什麼底線。”

法國國際關係研究所的研究員埃利-特南鮑姆回憶說，2月24日發起的俄羅斯對烏克蘭的攻勢對俄羅斯的戰略理論來說是以不尋常的方式開始的，他估計莫斯科開頭有過節制，避免造成大規模人員傷害。在最初幾天，俄羅斯軍方使用了他們的現代化兵器，用巡航導彈和伊斯坎德爾彈道導彈進行遠程打擊，這些武器多年前在 "敘利亞戰場實驗室 "測試過。但是，這些裝備昂貴且無法大量發射，俄羅斯還遇到了烏克蘭的抵抗，"據特南鮑姆解釋說，俄羅斯軍隊現在正在回歸本來面目，即大規模火炮和空中支援。

據法國國際關係研究所的研究員埃利-特南鮑姆稱，“俄羅斯的大部分火力是無制導炸彈。炸彈或將粉碎烏克蘭軍隊，炸彈將造成大量的平民傷亡，並促使民眾外逃。” 他預測說：“戰局將演變成最殘酷和暴力的戰爭。”

法新社說，俄羅斯同時加大宣傳與指控。

據法國國際關係研究所的研究員埃利-特南鮑姆稱，“俄羅斯會採取在阿勒頗或格羅茲尼使用的極端手段嗎？” 特南鮑姆說：“我不認為俄羅斯總參謀部內部有什麼造成平民傷亡的特別擔心。但如果我們談論的是士兵，他們與烏克蘭民眾關係密切，可能會質疑這樣的入侵的合法性，這就更值得懷疑了。” 特南鮑姆認為，對俄羅斯人來說，烏克蘭不像敘利亞，對他們來說，地毯式轟炸要複雜得多，這些烏克蘭人都是與他們關係密切的人，有些還有親屬牽掛。

據一位歐洲外交官說：“這就是普京稱烏克蘭為納粹的原因，因為俄羅斯人最初並沒有把烏克蘭人視為敵人。”

據研究人員強調，與車臣格羅茲尼在第二次戰爭（1999-2009年）期間被夷為平地；和敘利亞俄羅斯空軍從2015年開始大規模轟炸干預，從叛亂中拯救其盟友巴沙爾-阿薩德的相似之處，其實有差別。因為在車臣，俄羅斯在國內地盤轟炸，俄羅斯的軍隊與今天的軍隊不是同日而語，那時只有50%的職業化。據專家說：“在敘利亞，俄羅斯的地面特遣隊人數極其有限，在當地，敘利亞部隊、真主黨民兵才是炮灰。”

可是烏克蘭的情況就不一樣了，數以萬計的俄羅斯士兵投入進烏克蘭，烏克蘭還擁有大量的國際聲援與資源支持，而車臣和敘利亞當時的情況並非如此。

法新社說，根據烏克蘭的數字，自戰爭開始以來，已有350多名平民被殺，根據聯合國的數據，有80多萬人逃離烏克蘭。