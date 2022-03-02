最新民調：78%的德國人贊成向烏克蘭運送武器

德國/俄羅斯/烏克蘭

據德國一項最新的民調顯示，絕大多數德國人支持由新任總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的政府大規模增加軍費開支，及向烏克蘭提供武器以抵禦俄羅斯入侵的決定。

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德國首都柏林上周日約有10萬人走上街頭，抗議俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭。就俄烏局勢，德國聯邦議院當天還舉行特別會議，朔爾茨宣布將撥出1000億歐元專款提升軍備以“捍衛歐洲和平”。德國還將調整能源政策，擺脫對俄羅斯能源的依賴。同日，德國向俄羅斯關閉領空。朔爾茨還保證，德國政府將“即日起將把2%以上的GDP投資於國防上”。

朔爾茨上周日在德國聯邦議員特別會議上發言指，俄羅斯的侵略代表着一個歷史的轉折點，並指控普京想要建立一個“俄羅斯帝國”。他說，德國現在必須採取一切必要措施確保歐洲和平，因此聯邦國防軍需要“強大的新能力”。

朔爾茨提出：“我們必須大幅提高對安全的投資，以此保衛我們的自由和民主。其目標是建立一個高效、高度現代化和進步的聯邦國防軍。但我們不能欺騙自己：更好的軍備、現代化設備、投入更多人力，這需要大量資金。”

此前，迫於俄羅斯全面入侵烏克蘭後受到的國內外壓力，朔爾茨上周六在推特上宣布，將向烏克蘭提供1000枚反坦克武器和500枚“毒刺”級地對空導彈。他說：德國“有責任盡其所能地支持烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊”。朔爾茨表示，“俄羅斯入侵烏克蘭是一個轉折點。我們有責任盡最大努力支援烏克蘭防禦普京的入侵部隊。”

根據周三公布的，由N-TV電視台委託Forsa研究所在2月28日對1002民德國人進行的民意調查顯示，雖然大多數德國人之前反對向烏克蘭運送武器，但在俄羅斯入侵後，超過四分之三的人，即78%的人現在支持向烏克蘭運送武器。同樣比例的受訪者支持德國增加軍備開支。

據該民調顯示，現有78%的德國人贊成向烏克蘭運送武器，16%的人反對。78%的德國人贊成設立1000億歐元的“特別基金”來支持德國聯邦國防軍，16%的人反對。

此外，對朔爾茨的德國社民黨的支持也得到了加強。在俄羅斯襲擊之前，該黨以22%的比例落後於主要反對派保守黨聯盟7個百分點，但此後這一差距縮小到一個百分點，社民黨為25%，基民盟/基社盟為26%，低於29%。

Forsa研究所負責人蓋爾納（Manfred Guellner）分析稱：“在發生威脅性事件後，選民通常會湧向體現國家權力的政治人物和政黨，而在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，可以再次觀察到這種趨勢。”