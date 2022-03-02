歐盟將七家俄羅斯銀行逐出SWIFT系統

俄羅斯銀行

國際社會正在實施對俄羅斯的制裁行動。歐盟3月2日表示，正將七家俄羅斯銀行逐出SWIFT國際結算系統，但不包括為能源交易提供支付服務的銀行。

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路透社3月2日報導，這七家被逐出SWIFT的銀行分別是：俄羅斯外貿銀行（VTB）、Bank Otrkitie銀行、Novikombank銀行、俄羅斯工業通訊銀行（Promsvyazbank）、俄羅斯銀行（Bank Rossiya）、Sovcombank銀行，以及俄羅斯國家開發銀行（VEB）。

歐盟給這些銀行十天期限，結束SWIFT業務。

SWIFT是世界領先的金融報文傳送系統，支撐全球金融交易。2月26日，歐盟、美國、英國和加拿大宣布將一些俄羅斯銀行逐出SWIFT系統，當時沒有公布銀行名單。

美英兩國以前就曾提出將俄羅斯逐出SWIFT，但歐元區的不同聲音認為，歐元區依賴俄羅斯能源出口。

報導表示，把俄羅斯銀行逐出SWIFT是西方國家懲罰俄羅斯侵略行為的最有力工具。

歐盟一位高級官員表示，歐盟確定上述銀行名單的依據是這些銀行與俄羅斯政府的關聯。

這位官員說：“我們此次在確定哪些俄羅斯銀行被逐出SWIFT時，完全依據這些銀行與俄羅斯政府的關聯情況，以及他們在此次俄羅斯發動侵略戰爭的背後角色。我們不針對俄羅斯整個銀行系統。”

此次制裁名單中沒有俄羅斯資產規模最大俄羅斯聯邦儲備銀行（Sberbank），以及俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）。報導表示，這兩家銀行是俄羅斯石油和天然氣交易的主要支付渠道，歐盟國家在烏克蘭危機期間仍會進口俄羅斯石油和天然氣。

儘管沒有在制裁名單中，但俄羅斯聯邦儲蓄銀行因俄羅斯的入侵行為，其歐洲子公司出現擠兌潮，3月2日該銀行宣布退出歐洲市場。

歐洲有官員一直擔心俄羅斯銀行被逐出SWIFT會影響能源輸送。上述歐盟官員表示，SWIFT不能區分支付類型，所以不可能只允許與能源相關的交易、排除其它交易。

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）曾對媒體表示，可能會有更多俄羅斯銀行被逐出SWIFT，SWIFT的用戶超過1.1萬，在全球處於領先地位。

上述歐盟官員還表示，儘管中國也建立了一套支付系統，但規模較小；即使俄羅斯有其自己的金融信息系統（SPFS），但SWIFT在俄羅斯的所有交易中仍佔有70%的比例。