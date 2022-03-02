烏克蘭戰爭已釀2千平民死亡 第2輪談判將登場

2千平民死亡

俄羅斯入侵烏克蘭進入第7天，傳出烏克蘭已約2000平民喪生，近83萬6000人出逃。另外塔斯社援引烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇表示，俄烏代表將於2日舉行第二輪談判。

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塔斯社（TASS）稱，阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）是在“烏克蘭24電視台”（Ukraine-24 TV）說這番話的。

俄烏2月28日第一輪談判進行了5小時，未取得任何突破。俄羅斯新聞社（RIA）1日報導稱，第二輪談判將在白俄羅斯靠近波蘭的邊境地區舉行。

● 俄軍持續轟炸 烏克蘭平民死傷慘重

目前俄軍持續轟炸烏克蘭，俄羅斯1日以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。但法國記者專訪當地居民時，他們表示：電視中斷後又恢復了。

東南部馬立波港（Mariupol）砲聲隆隆；西側濱臨黑海（Black Sea）的赫爾松市（Kherson）已被俄軍包圍，第2大城哈爾科夫（Kharkiv）24小時內至少21人死於砲擊，112人受傷。

據烏克蘭救難機構表示，俄羅斯入侵已造成烏克蘭超過2000名平民喪生，數以百計的建築物遭摧毀，其中包括運輸設施、醫院、幼兒園和住宅。聯合國（UN）2日的數據則顯示，戰事加劇已導致近83萬6000名烏克蘭人出逃。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄國企圖將烏克蘭國家、歷史和人民“一筆抹去”。

不過，烏克蘭官員也稱，烏克蘭軍方阻止了車臣暗殺總統澤倫斯基的陰謀，因為俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）中不支持戰爭的成員，向烏克蘭有關當局泄露消息。