烏國家緊急服務：約2千名烏克蘭平民在七天的戰爭中死亡

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烏克蘭國家緊急服務3月2日通過其臉書官方賬號介紹稱，在俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭爆發的七天里，有超過2000名烏克蘭人死亡，這還不包括在戰鬥中陣亡的烏克蘭軍人和民兵。

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烏克蘭內務部下屬的國家緊急服務通過臉書介紹稱：“在戰爭的七天里，俄羅斯摧毀了數百個交通基礎設施、住宅樓、醫院和幼兒園。在這段時間裡，已經有超過2000名烏克蘭人死亡，這還不包括我們的保衛者。”

據烏克蘭國家緊急服務稱，通過該部門人員的救援努力，有可能挽救了150多人的生命，消除了敵人炮擊後產生的400多起火災，並疏散了500多人。救援人員還解除了416個爆炸物的危險。與此同時，在執行任務時，10名救援人員死亡，13人受傷。

烏克蘭國家緊急服務還宣布，周三正在完成向烏克蘭援助七台現代消防和救援設備的過程，這些設備將立即投入救援人員的工作。

此外，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）當天介紹稱，來自世界16個國家的志願者已經前往烏克蘭，來參加此前由烏總統澤連斯基宣布建立的“烏克蘭領土防衛國際戰隊。”

據國際文傳電訊社報導，庫列巴在周三的在線簡報會上說：“我們已經動員了一個國際反戰聯盟，已經包括至少86個國家和15個國際組織。約有19個國家正在向烏克蘭提供武器，其中幾個國家是歷史上第一次這樣做。”

庫列巴補充說：“10個國家（向烏克蘭）提供宏觀財政援助，22個國家提供人道主義援助，來自世界16個國家的志願者已經來到烏克蘭，他們準備與烏克蘭人民並肩作戰，反對侵略者。他們的總人數已經超過了一千人，而且申請還在繼續。”

據倫敦LBC廣播電台報導，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）還向倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）發出請求，要求向烏克蘭運送更多的反坦克武器。據悉，這一請求是通過烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）發出的，他於周三與薩迪克·汗會面。

普里斯泰科向薩迪克·汗表示：“我與基輔市長談過，告訴他我將會見倫敦市長，以及他需要什麼樣的幫助。我以為他會（說）有關水處理、食品或其他方面的事情，但市長告訴我，他需要反坦克火箭彈。”普里斯泰科說：“這就是我們現在的情況。”

據德國《明鏡》周刊報導，德國日前宣布支援烏克蘭的武器已經抵達戰區。來自德國聯邦國防軍的500枚“毒刺”級地對空導彈和1000枚反坦克武器於周日送達烏克蘭。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在周三確認，該國將收到來自國外的“毒刺”和“標槍”導彈，以及另一批土耳其武裝無人機。