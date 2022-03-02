盧森堡外相對烏克蘭民眾深表同情 情緒激動下稱希望俄羅斯人民獲得真相推翻普京

盧森堡/普京/烏克蘭

盧森堡外交部長讓-阿瑟伯恩周三對烏克蘭人的痛苦表示同情，甚至希望俄羅斯總統普京被俄羅斯人民 "推翻 "以停止侵略烏克蘭戰爭。

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據法新社今天發自盧森堡消息說，盧森堡外交部長讓-阿瑟伯恩Jean Asselborn 周三今天在國家廣播電台100.7節目中說，他對俄羅斯公民沒有辦法通過俄羅斯國家媒體獲得關於戰爭的真實信息感到遺憾。盧森堡外交部長讓-阿瑟伯恩說，"如果俄羅斯人民能夠看到普京在烏克蘭的所作所為，看到烏克蘭人有多害怕，看到他（俄羅斯總統）的良心上可能有多少人命在追債，那麼他們就會推翻克里姆林宮。"

據阿塞爾伯恩補充說："也許這就是我們所能希望的，這就是普京真的被肉體推翻以阻止這一切。

據該報道，法新社稍後聯繫到讓-阿瑟伯恩，他解釋說，他是在當場被西方外交官告知俄羅斯軍隊正在攻擊烏克蘭的平民後，"在心情激動時刻說出了這些話"，因為戰爭實況與克里姆林宮的說法相反。

盧森堡大公國是歐盟的創始國之一，其外交主管阿瑟伯恩表示，他對通過談判以外交方式解決衝突的機會感到悲觀。“他說：”我們不應該告訴人們，在外交上我們仍然會設法轉危為安。但只要有普京擔任總統，這是不可能的。”

周三，普京揮師入侵烏克蘭的第七天，俄羅斯空降部隊在烏克蘭第二大城市哈爾科夫登陸，該城市成為新的轟炸目標。

而首都基輔正準備迎接俄羅斯軍隊的進攻。

法新社說，對基輔和哈爾科夫的打擊已經造成數十人死亡。世界各地引發了強烈的抗議，反戰示威和聲援烏克蘭的集會與行動成倍增加。