英國追加對俄制裁 俄寡頭阿布掛牌30億英鎊兜售切爾西俱樂部

俄羅斯/烏克蘭/英國

英國政府3月1日宣布追加對俄羅斯的一攬子制裁措施，包括禁止俄羅斯船隻進入英國港口，更多英國個人和實體被限制與俄羅斯中央銀行進行金融交易，及俄羅斯主權財富基金和其首席執行官受到制裁等。據英國天空新聞周三報導，俄羅斯寡頭、英超切爾西足球俱樂部的老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich ）已經將俱樂部掛牌準備出售，他希望通過出售俱樂部獲得約30億英鎊。據了解，阿布還正試圖出售他在英國的所有別墅及其他資產。

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英國外交部周一通過聲明表示，英國對俄羅斯採取了新的制裁措施，包括“新一輪制裁後，俄羅斯船隻被禁止進入英國港口；更多英國個人和實體被限制與俄羅斯中央銀行進行金融交易；俄羅斯國有的主權財富基金及其首席執行官受到制裁。”英方表示：“在英國今天對俄羅斯實施一系列新的制裁後，俄羅斯船隻被禁止進入英國港口。該禁令包括任何與俄羅斯有關的人擁有或經營的船隻，英政府也將獲得新的權力來扣留俄羅斯船隻。”

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，“當天推出的額外經濟措施，包括針對俄羅斯中央銀行和俄羅斯國家的主權財富基金的措施，也意味着俄羅斯的大部分金融系統現在都在英國的制裁範圍內。新措施禁止英國個人和實體向俄羅斯聯邦中央銀行，以及財政部和國家財富基金提供金融服務。”

特拉斯通過聲明指出：“我們說過，普京和他周圍的人將為他們無端和非法入侵烏克蘭付出代價，我們正在忠實於我們的承諾。與我們的盟友密切協調，禁止俄羅斯船隻進入英國港口，並對包括其中央銀行在內的主要俄羅斯金融機構實施新的經濟制裁，這將削弱俄羅斯的經濟，並有助於確保普京輸掉。我們與烏克蘭、烏克蘭人民和烏克蘭民主站在一起，並將繼續在外交、經濟、政治和防禦方面支持他們。”

占金融業35%的俄羅斯最大銀行俄聯邦儲蓄銀行(Sberbank)被禁止通過英國的金融系統進行英鎊支付結算。英國也已經制裁了俄羅斯第二大銀行——俄羅斯外貿銀行（VTB），以及其他8家金融機構。俄聯邦儲蓄銀行星期三在網站聲明中表示，已決定退出歐洲市場。

俄羅主權財富基金及其首席執行官德米特理耶夫(Kirill Dmitriev)周一也受到了英方制裁，他們的資產被凍結，德米特理耶夫也被禁止入境。俄羅主權財富基金資助對俄羅斯具有戰略意義的項目。這一制裁將阻止英國個人或公司與該財富基金進行交易。

值得一提的是，切爾西老闆阿布拉莫維奇已經將俱樂部掛牌準備出售，他希望通過出售俱樂部獲得約30億英鎊。阿布於2003年買下切爾西俱樂部，此前他曾拒絕對切爾西價值22億英鎊的報價，另外俱樂部目前欠他的債務為15.1億英鎊。上周，切爾西俱樂部發表官方聲明，表示俱樂部老闆阿布拉莫維奇已經委託切爾西慈善基金會負責並管理俱樂部。

接近收購進程的消息人士稱，在阿布面臨俄羅斯入侵烏克蘭後被英國政府制裁的可能性時，有多達8位億萬富翁被問及他們對收購切爾西俱樂部的興趣。過去曾表示有興趣購買切爾西的富豪包括英力士公司的大亨拉特克利夫爵士（Jim Ratcliffe）和美國商業大亨波利（Todd Boehly），但目前還不清楚他們是否仍對交易感興趣。

據一位內部人士稱，阿布的銀行家們希望迅速完成交易，可能最快在5月完成。然而，在當前的地緣政治背景下，交易的可行性仍然存在問題，據說，阿布也在出售他的倫敦房產等資產。英國政府公布的受制裁人員和實體名單一直在追趕《福布斯》俄羅斯富豪榜榜單。

此外，英國政府周一宣布對白俄羅斯發起第一批制裁。制裁名單包括白俄羅斯武裝力量總參謀長、三名國防部副部長和兩家軍工企業。