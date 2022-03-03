俄烏第二次和談前數小時 俄羅斯加大火力轟炸烏克蘭各城市

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭官員周三晚上證實，俄羅斯軍隊在猛烈炮擊後控制了克里米亞半島附近的赫爾松市，該市有29萬人口。而俄羅斯軍隊在佔領了他們的第一個烏克蘭主要城市赫爾松市後，今天加強了對其他城鎮的炮擊，在新的停火談判前幾個小時，戰火加速了烏克蘭民眾外逃。

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烏克蘭總統澤連斯基今天對俄羅斯警告說，"我們將重建每座建築、每條街道和每個城鎮，" 澤連斯基在俄羅斯入侵開始一周後對莫斯科發表強硬講話時說：“你將為你對我們國家所做的一切向我們全額償還。”

在俄羅斯方面，俄羅斯外長拉夫羅夫再次揮舞着核衝突的威脅，他再次指責西方。拉夫羅夫在一次在線新聞發布會上說：“每個人都知道，第三次世界大戰只能是核戰爭，但我提請大家注意，這是西方政治家在動腦筋，而不是在俄羅斯人的大腦中。”

烏克蘭官員周三晚上證實，俄羅斯軍隊在猛烈炮擊後控制了克里米亞半島附近的赫爾松市，該市有29萬人口。該市市長伊戈爾-科利哈耶夫（Igor Kolykhayev）說，他曾與 "武裝的不速客人 "即俄羅斯軍隊接觸。烏克蘭市長說，“我們沒有武器，而且沒有侵略任何人。” 他在臉書上寫道，“我們表明，我們正在努力確保城市的安全，並正在努力處理遭入侵的後果。” 該市行政當局呼籲居民留在家中，稱"（俄羅斯）佔領者在城市的各個地方，非常危險"。

法新社引述28歲的瑪麗娜說，再往東，在馬里烏波爾，情況 "每小時都在惡化"。

據烏克蘭軍隊稱，這個位於亞速海的烏克蘭主要港口是俄羅斯軍隊從東北部的頓巴斯和西南部的克里米亞抵達的一個關鍵地點，目前正在堅守。烏克蘭軍隊稱，俄羅斯人 "至此還沒有實現他們的主要目標，即佔領該城市，並推進到頓涅茨克和盧甘斯克地區的行政邊界"，這兩個地區自2014年以來一直被親俄部隊部分控制。

據地區當局稱，在北部，哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，靠近俄羅斯邊境，周二和周三已經遭到致命的炮擊，整個晚上都遭到了炮擊。歐安組織說，死者中有一名歐洲安全與合作組織當地代表團的烏克蘭成員。

而距離哈爾科夫200公里的大都市第聶伯羅，一個擁有一百萬居民的工業中心，目前暫時倖免於難，但正準備迎接俄羅斯的攻擊。居民們正在堆積沙袋，準備自製燃燒彈。當地居民說，俄羅斯軍隊還在基輔東北和東部約150公里的切爾尼戈夫和下諾夫哥羅德鎮，以及首都以東約350公里的蘇米和奧赫蒂爾卡鎮，但正在 努力避免與烏克蘭軍隊交火。

在基輔，根據社交網絡上的消息，周三整夜都聽到了巨大的爆炸聲。基輔數以千計的婦女和兒童在地鐵里避難，地鐵被變成了防空洞。

在基輔以西150公里的耶托米爾，奧列格-魯巴克指控，俄羅斯軍隊在周二晚上的襲擊中殺死了他的妻子並摧毀了他的家，他發誓要讓普京 "永遠下地獄"。他告訴法新社：“我希望整個世界都能聽到我的故事。一個曾經簡單的幸福故事，直到俄羅斯的入侵將幸福破碎。”

俄羅斯談判代表弗拉基米爾-梅丁斯基（Vladimir Medinsky）說，在俄羅斯和烏克蘭的會談將於當地時間周四下午3點（格林尼治標準時間下午12點）在白俄羅斯-波蘭邊境舉行。俄羅斯顯然想在談判前大幅推動軍事進展。一天前梅丁斯基曾說會談應該集中在停火上。

周一在烏克蘭-白俄羅斯邊境舉行的初步會談未能產生任何具體的結果。基輔要求立即停止入侵，而莫斯科似乎在等待投降。

法新社今天引述法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂的擔心說，"最糟糕的情況還在後面"，對烏克蘭城市的 "圍困邏輯 "已經被俄羅斯人在敘利亞和車臣使用。此前一天，法國總統馬克龍曾宣布他願意與普京 "保持聯繫"，以 "說服他放棄武器"。

俄羅斯對烏克蘭城市的致命炮擊在全世界引起強烈反響。根據聯合國難民事務高級委員會的最新數據，面對轟炸和超過一百萬人逃離烏克蘭的情況，反戰示威和聲援烏克蘭人的活動成倍增加。

國際刑事法院（ICC）檢察官、英國的卡里姆-汗周三晚上宣布 "立即開始 "對俄羅斯進行戰爭罪調查。

西方陣營對莫斯科實施的經濟制裁越來越嚴厲。歐盟已經確認，從3月12日起，七家俄羅斯銀行將被排除在國際金融的一個關鍵齒輪--Swift消息系統之外，而世界銀行已經削減了對俄羅斯和白俄羅斯的所有援助計畫。金融評級機構惠譽和穆迪將俄羅斯的評級下調至有債務違約風險的國家類別。

在失去超過三分之一的外彙價值後，盧布在周四上午再次暴跌超過11%。