俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭損兵折將 數字公布差15倍

3月1日基輔電視塔被俄羅斯軍隊擊毀資料圖片 © 網絡圖片

作者： 小山 3 分鐘

俄羅斯國防部周三第一次公布自俄羅斯開始在烏克蘭展開軍事行動以來軍隊折損情況，稱已有498名俄羅斯士兵陣亡，另有1,597人受傷。但根據烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)的一名軍事顧問周三表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過7,000名俄羅斯軍人被殺，數百名俄羅斯軍人被俘虜，其中包括一些高級軍官。