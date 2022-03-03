俄羅斯/烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭損兵折將 數字公布差15倍
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俄羅斯國防部周三第一次公布自俄羅斯開始在烏克蘭展開軍事行動以來軍隊折損情況，稱已有498名俄羅斯士兵陣亡，另有1,597人受傷。但根據烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)的一名軍事顧問周三表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過7,000名俄羅斯軍人被殺，數百名俄羅斯軍人被俘虜，其中包括一些高級軍官。
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據路透社報道，烏克蘭官方稱，俄羅斯入侵烏克蘭以來已有逾7,000名俄羅斯軍人陣亡，數百人被俘。
烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)的軍事顧問顧問Oleksiy Arestovich稱，一名受重傷的俄羅斯軍隊指揮官已被送往白俄羅斯。
消息引據俄新社(RIA)新聞稱，俄羅斯國防部周三表示，自俄羅斯開始在烏克蘭展開軍事行動以來，已有498名俄羅斯士兵陣亡，另有1,597人受傷。這是俄羅斯第一次公布傷亡數字。
俄羅斯國際文傳電訊社(Interfax)發表消息稱，俄國防部還表示，已有超過2,870名烏克蘭士兵和“民族主義者”喪生，約3,700人受傷。
俄羅斯沒有公布烏克蘭平民死傷情況。
路透無法獨立核實這些數據。