俄羅斯獨立電台Ekho Moskvy（莫斯科回聲）今遭解散

烏克蘭/俄羅斯/莫斯科回聲

俄羅斯獨立電台Ekho Moskvy（莫斯科回聲）今天解散。幾乎是俄羅斯獨立自由媒體碩果僅存的Ekho Moskvy（莫斯科回聲）遭到俄羅斯當局打壓與威脅。該電台報道俄羅斯入侵烏克蘭實況，與俄羅斯官方所稱在烏克蘭施行特別軍事行動大相徑庭。該電台董事會開會決定解散該電台。俄羅斯議會奉旨醞釀嚴格懲罰獨立媒體，涉及軍方消息不符合官方說法，有15年牢獄危險。

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據法新社消息，俄羅斯獨立電台Ekho Moskvy（莫斯科回聲）是俄羅斯新聞領域的歷史性媒體，因報道俄羅斯入侵烏克蘭實情而被當局禁播後，周四宣布自己解散。

據莫斯科回聲Ekho Moskvy總編輯阿列克謝-維內迪克托夫在他的Telegram賬戶上寫道："Ekho Moskvy董事會的大多數成員已經決定解散俄羅斯Ekho Moskvy莫斯科回聲電台和莫斯科回聲Ekho Moskvy網站。

俄羅斯當局周二查封了Ekho Moskvy和獨立在線電視頻道Dojd，當局指責莫斯科回聲對俄羅斯入侵烏克蘭另樣的報道。俄羅斯媒體被禁止使用當局提供的信息以外的任何信息，當局將入侵烏克蘭說成是一個單一的 "特別行動"。

法新社說，與此同時，俄羅斯政府正準備收緊其鎮壓新聞界的鉗制。周五4日，杜馬將審議一項法律草案，其中規定任何關於俄羅斯軍隊的 "假新聞 "的發布將被處以最高15年的監禁。

非政府組織經常指責俄羅斯是世界上在新聞自由方面限制最多的國家之一。在無國界記者組織最新的新聞自由指數中，俄羅斯在180個國家中排名第150位。

俄羅斯許多獨立媒體被當局定位是 "外國的代理人"，這一指控旨在使他們在廣告商和公眾眼中失去信譽，並以巨大的繁文縟節使獨立媒體獲准行政登記複雜化。

莫斯科回聲電台是由俄羅斯天然氣巨頭Gazprom擁有多數股權，誕生於1990年蘇聯解體期間，莫斯科回聲已成為俄羅斯最受尊敬的媒體之一。

在本周遭解散之前，莫斯科回聲是反對者可以表達自己觀點的少數地方之一。

法新社說，其實，該報總編輯韋內迪克托夫也與克里姆林宮培養有還可以的關係。