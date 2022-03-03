四方安全對話領導人聯合聲明：討論了烏克蘭正在發生的衝突和人道主義危機

美國/印太/烏克蘭

美日印澳四方安全對話（Quad）領導人3月3日舉行了視頻峰會，並發表了聯合聲明。

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白宮周四發表的聯合聲明寫道：“今天，四方安全對話領導人：澳大利亞總理斯科特·莫里森、印度總理納倫德拉·莫迪、日本首相岸田文雄和美國總統喬·拜登召開會議，重申他們對自由和開放的印度-太平洋的承諾，其中所有國家的主權和領土完整受到尊重，各國不受軍事、經濟和政治脅迫。他們重申致力於將四方安全對話作為促進區域穩定和繁榮的機制。”

聲明稱：“四方安全對話領導人討論了烏克蘭正在發生的衝突和人道主義危機，並評估了其更廣泛的影響。他們同意建立一個新的人道主義援助和救災機制，這將使四方安全對話能夠應對印太地區未來的人道主義挑戰，並在他們各自處理和應對烏克蘭危機時提供一個溝通渠道。為了繼續追求一個自由和開放的印度-太平洋，四方安全對話領導人同意在未來幾個月內親自到東京會面。”

據《印度斯坦時報》報導，就烏克蘭危機，莫迪必須回到對話和外交的道路上來。報導指，他還強調，四方安全對話必須繼續關注其核心目標，即促進印太地區的和平、穩定和繁榮。莫迪呼籲四方安全對話內部在人道主義和救災、債務可持續性、供應鏈、清潔能源、連通性和能力建設等領域開展具體而實際的合作形式。

據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，岸田文雄同樣就烏克蘭危機表示：“我們已經同意，在印太地區不應允許像這樣用武力單方面改變現狀。”岸田文雄在會後告訴記者說：“我們也同意，這一發展使我們更有必要為實現一個自由和開放的印太地區而努力。”

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）2月28日在出席智庫活動時發言指出，儘管有烏克蘭危機，美國仍將保持對印太地區的關注。坎貝爾強調，美國以前曾同時深入參與兩個戰區，包括第二次世界大戰和冷戰期間。

俄羅斯是印度軍方的主要武器供應商，印度因購買俄羅斯S-400防空系統而面臨美國制裁的可能性，印度代表也在周三的聯合國大會第11次緊急特別會議，就要求俄羅斯立即停止入侵烏克蘭並撤出所有部隊的決議草案中投下了棄權票。分析人士認為，拜登政府中的對俄鷹派人士因印度與莫斯科合作而對其實施制裁的任何舉動都可能適得其反，使四方安全對話合作受挫。

坎貝爾在周一的智庫發言中就美印合作強調，華盛頓仍然“看好”與印度的關係。坎貝爾說：“我們與他們就目前正在進行的問題進行了深入對話。”他談到：“我們理解... 印度與俄羅斯的歷史悠久的關係，但同時，最終我們相信印度將朝着我們的方向發展。”

值得一提的是，據政治新聞網站Axios周三報導，美國國務院已經召回了一份發給美國外交官的電報，該電報指示他們通知印度和阿聯酋的外交官，兩國在烏克蘭問題上的中立立場使他們“處於俄羅斯的陣營”。

美國國務院的一名發言人當天對此回應稱：“（草案中）有問題的語言從未打算用於審核批准，電報的發布是錯誤的，這就是它被召回的原因。”該發言人說：“調查不是召回的原因。”