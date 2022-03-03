外國球員紛紛逃離俄羅斯

俄羅斯/烏克蘭/體育

2022年3月1日，在烏克蘭基輔地區的布查鎮街道上被摧毀的軍用車輛，路透社說俄羅斯對烏克蘭的入侵仍在繼續。

面對俄羅斯入侵烏克蘭，以及俄羅斯遭到西方國家嚴厲制裁，在俄羅斯簽約的外國運動員及教練開始成批逃離俄羅斯。

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首先在足球領域，莫斯科火車頭和迪納摩首當其衝。烏克蘭運動員自然是最有決心離開俄羅斯的人。目前在俄羅斯聯賽中排名第二的莫斯科迪納摩周三宣布，前烏克蘭國腳兼助理教練安德里-沃羅寧將離開。烏克蘭後衛雅羅斯拉夫-拉基茨基也在周三選擇與聖彼得堡澤尼特終止合同。

莫斯科火車頭俱樂部已經有兩個有影響的離棄，包括德國教練馬庫斯-吉斯多爾。吉斯多爾告訴德國《圖片報》，他不能 "在一個國家領導人對戰爭負有責任的國家任職"。據俄羅斯媒體《Meta》報道，前波爾多長頸鹿隊後衛巴勃羅也已經離開了該俱樂部。

克拉斯諾達爾俱樂部的法國中場雷米-卡貝拉在受傷後回到了法國，他在自己的社交網絡上公開表示，他將在返回俄羅斯之前觀看局勢演變，不過他的新教練丹尼爾-法爾克在撕約談判前就決定終止合同了。

在手球方面：梅斯科夫-布列斯特多個走人事件。這家白俄羅斯俱樂部周一被歐洲手球聯合會（EHF）制裁暫停參加歐洲冠軍聯賽。結果，幾名球員決定離開俱樂部：斯洛文尼亞人賈卡-馬盧斯、波蘭人帕維爾-帕奇科夫斯基、法國人巴普蒂斯特-博內豐以及西班牙和葡萄牙教練丹尼爾-戈爾多和努努-法雷魯。俱樂部說，除了馬盧斯，他本應在今年夏天離開俱樂部，但還是決定提前終止合同，如果 "情況穩定"，其他人都還可以回來。

烏克蘭球員Victoria Borshchenko也選擇了離開羅斯托夫。她的隊友、法國人格拉西-紮迪報告說 "很高興 "回到了法國。

在籃球方面，莫斯科中央俱樂部被逐出歐洲比賽，其球員多人放棄。莫斯科中央陸軍俱樂部在歷史上是一家俄羅斯軍隊俱樂部，現被排除在歐洲聯賽之外，並有多名球員離開。其中，出生在烏克蘭並擁有俄羅斯和烏克蘭雙重國籍的喬爾-博洛姆博伊，據俱樂部宣布他因 "與當前形勢有關的家庭和個人原因 "走人。該隊Tornike Shengelia（格魯吉亞）、Iffe Lundberg（丹麥）、Marius Grigonis（立陶宛）和Johannes Voigtmann（德國）也都已離開俄羅斯，返回各自的國家。

聖彼得堡澤尼特宣布有幾名球員要離開。最後，立陶宛BC帕爾馬隊的教練Kazys Maksvytis宣布他 "不能返回 "彼爾姆執教了。