德國立場大轉變 增援烏克蘭2700枚地對空導彈

德國/軍援烏克蘭

德國已決定增加對飽受戰爭蹂躪的烏克蘭的武器交付，額外發送2700枚防空導彈。 柏林在上周六已經授權向基輔運送500枚 "毒刺 "防空導彈、1400個反坦克火箭發射器和9門榴彈炮，所有這些都已抵達烏克蘭。

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據法新社今天引述一位接近德國政府消息人士周四消息透露，德國已決定增加對烏克蘭的武器交付，額外發送2700枚防空導彈。德國政府 "已經批准了對烏克蘭的額外支持，"該消息人士說，新增導彈是前共產主義東德軍隊儲備的蘇制STRELA導彈。在1990年德國統一後，這些庫存已被併入德國國家軍隊--聯邦國防軍的庫存。

德國政府在周六已經授權向基輔運送500枚 "毒刺 "防空導彈、1400個反坦克火箭發射器和9門榴彈炮，所有這些都已抵達烏克蘭。據德國政府稱，這些武器的大部分於星期三抵達烏克蘭。

法新社說，該決定標誌着德國戰後政策的一個轉折點，因為該國此前一直禁止自己向衝突地區出口 "致命 "武器，因為輸送武器有納粹侵略的歷史痕跡與記憶。

德國總理奧拉夫-肖爾茨（Olaf Scholz）為自己的改變辯護說，俄羅斯對烏克蘭的入侵迫使德國重新思考其優先事項。

柏林還宣布大幅增加軍事開支，立即提供1000億歐元用於聯邦國防軍的現代化建設，並在未來幾年增加國防預算。

法新社補充說，交付給烏克蘭的榴彈炮也是蘇聯製造的，來自前共產主義的民主德國的軍隊。