德國總理朔爾茨敦促施羅德從俄企職位上辭職

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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）最新呼籲曾擔任過該國前總理的施羅德（Gerhard Schröder）從其所就職的俄羅斯能源企業的職位上辭職。

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現年77歲的施羅德與俄總統普京常年交好。施羅德在下台後分別出任了俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）下屬的全資子公司、北溪天然氣管道公司（Nord Stream AG）股東委員會主席和俄羅斯石油公司（Rosneft）監事會主席。

隨着俄羅斯全面入侵烏克蘭，施羅德與普京和俄羅斯國有能源巨頭的緊密聯繫在德國境內外引起了廣泛批評，德國現政府也對這位社民黨老前輩的作態感到越來越尷尬。德國國內要求剝奪施羅德作為前總理所享有的所有福利的呼聲越來越高，包括他所享受的豐厚的養老金。

德國社民黨兩位聯合主席克林貝爾(Lars Klingbeil)和埃斯肯(Saskia Esken)周四早些時候表示，他們已經寫信給施羅德，要求他辭去在俄羅斯能源公司的職務。德國現任總理朔爾茨同樣也是社民黨人。

據悉，朔爾茨在接受德國電視二台（ZDF）採訪時表示：“我認為，格哈德·施羅德擔任這些職務是不正確的。我認為他放棄這些職位是正確的（決定）。”朔爾茨強調，即使作為一個普通的德國公民，施羅德也是一位前國家元首，這使得他的商業事務不僅僅是一個私人問題。

朔爾茨補充說：“這種義務並不因一個人不再擔任公職而結束，它也在繼續。”朔爾茨說，希望施羅德的盟友能夠“說服他重新考慮他過去的決定”。

據德國《先鋒報》周二報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，擔任施羅德辦公室主任20多年的馮克（Albrecht Funk）上周決定辭職，因為施羅德不願聽從他的建議，從俄羅斯國有能源企業的職務上辭職。據報導，包括馮克在內，共有四名員工因為這個問題辭去了在施羅德辦公室的工作。