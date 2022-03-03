德媒稱解決俄烏危機需要北京配合

中國/俄羅斯/德國/烏克蘭戰爭

俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭仍在升級，西方陣營祭出經濟制裁，但能否制止莫斯科的侵略引起討論，德國媒體說，只有聯手中國，才能真正使俄方陷入孤立，德國政府有必要與北京展開相關討論。

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德國法蘭克福彙報”（FAZ）發表文章說，解決俄烏危機需要北京配合。中央社今天說，德國之聲中文網2日引述德媒“法蘭克福彙報”（FAZ）的客座評論作上述報道。

這篇題為“通往莫斯科之路繞不過北京”的評論表示，“那種認為中國會無條件忠實於俄羅斯的觀點顯然是錯誤的。在安理會就俄羅斯決議案的表決中，中國投了棄權票。中國駐聯合國大使張軍的表述讓人有理由認為，北京並不支持俄羅斯的軍事行動”。此外，該評論提到，中國外長王毅也強調，“現在的情況是大家都不希望看到的”。他再度敦促各方以和平手段解決爭端。

該評論表示，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平有密切的戰略共識，除此之外，北京會在多大程度上為俄羅斯提供經濟支持，目前仍是未知數。即使不支持國際社會的制裁行動，中國仍有制裁俄羅斯的有效途徑，例如放棄新簽署的天然氣協定。事實上，一些中國國有銀行已開始限製為進口俄羅斯天然氣提供貸款。

該評論並說，俄羅斯對烏克蘭發起的軍事行動將讓中國付出沉重的經濟代價。這場戰爭不僅撼動全球股市，也導致供應鏈緊張、航運漲價及全球性通膨。俄烏戰爭並使中國的“一帶一路”項目面臨破產風險。長遠來看，歐美陷入不穩定狀況，並不符合中國領導層的利益。

“法蘭克福彙報”（FAZ）的這篇客座評論認為，與北京展開直接對話是德國政府當務之急，唯有如此，才能了解北京的意圖，也才能當面敦促北京支持歐盟的立場。該報道稱，要讓中國影響俄羅斯，北京勢必得開出條件。但了解北京會如何開價非常重要，而且越早越好，如此德國政府內部及歐洲盟國才能展開討論，決定具體可提供北京什麼好處，“在多極化的當今世界，在歐洲陷入戰爭的今天，處理危機時必須要大膽而冷靜地研判各種可能方案”。