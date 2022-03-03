德法扣押兩艘俄寡頭超豪華遊艇 俄盧克石油公司公開呼籲停止戰爭

俄羅斯/歐盟/烏克蘭

自歐盟日前宣布因俄羅斯全面入侵烏克蘭制裁俄寡頭以來，德國和法國本周已相繼扣押了各一艘出現在制裁清單上的，屬於兩名俄羅斯寡頭的超豪華遊艇。面臨著美歐多國的制裁壓力，一些俄羅斯寡頭特別是他們的子女開始在社交媒體等公開場合表達不支持對烏戰爭的情緒。總部位於莫斯科的俄羅斯最大的石油公司之一，盧克公司（Lukoil）周四也發布聲明呼籲立即停止在烏克蘭的戰鬥，這是第一批公開反對普京當局入侵烏克蘭的主要俄國公司之一。

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據《福布斯》雜誌當地時間3月2日報道，俄羅斯寡頭烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）於2月28日被歐盟列入制裁名單之中，而該媒體在兩天後從遊艇行業的三個消息源處獲悉，這位俄羅斯寡頭最珍愛的一艘遊艇——價值近6億美元、長150多米的“迪巴爾”號（Dilbar）已被德國北部城市漢堡當局查封沒收。

據了解，這艘遊艇自去年10月底以來，一直在德國造船公司布洛姆福斯位於漢堡的造船廠進行改裝工作。消息人士向《福布斯》雜誌透露，德國政府凍結了這一資產，可能是由於這一原因，在遊艇上工作的Blohm+Voss員工已不再上班。對此，Blohm+Voss方面和烏斯馬諾夫的代表均未立即回應置評請求。報導指，烏斯馬諾夫於2016年以近6億美元的價格，從德國頂級遊艇造船巨頭樂順（Lürssen）處購買了這艘遊艇，並以母親之名冠之“迪巴爾”號。

烏斯馬諾夫在西方國家也擁有大量的房地產資產，從在英國總價值2.8億美元的兩個莊園，到德國慕尼黑、瑞士洛桑、摩納哥和撒丁島的豪華住宅。他不是唯一擁有巨型遊艇的俄羅斯億萬富翁。據《福布斯》和遊艇評估專家VesselsValue追蹤了其中的32艘。儘管周一受到歐盟的制裁，但烏斯馬諾夫還沒有對制裁或烏克蘭戰爭發表評論。

法國經濟財政部周四發布聲明宣布，法國海關扣押了俄羅斯石油公司老闆謝欽（Igor Setchine）的一艘遊艇。這艘遊艇試圖離開法國港口拉西奧塔。聲明稱：“3月2日至3日夜間，海關官員在‘La Ciotat’船廠經過數小時的檢查，扣押了‘Amore Vero’號遊艇。這艘遊艇由一家公司擁有，其中俄羅斯石油公司的負責人伊戈爾·謝欽被確認為主要股東，這艘遊艇屬於去年2月28日理事會條例（歐盟）2022/336決定對其所有者採取凍結措施的範圍。這些措施立即適用，並要求扣留該船。”

聲明表示：“在海關檢查結束時，發現這種試圖離開法國領海的行為構成了《海關法》第459條規定的犯罪行為，針對的是‘違反共同體法規規定的限制經濟和金融關係措施’的‘任何人’。因此，該船被扣押。”法國經濟財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在聲明中說：“我們感謝海關當局在執行歐盟對俄羅斯制裁的框架內進行的這次查封。”

據《華爾街日報》 周二報導，由於西方國家威脅要以史無前例的制裁行動沒收他們的資產，一些俄羅斯寡頭正急於與普京當局保持距離。尚未受到西方制裁的英超切爾西足球俱樂部老闆俄寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）告訴媒體稱，他正在幫助烏克蘭與俄羅斯進行和平談判。

俄羅斯Tinkoff銀行的創始人、億萬富翁廷科夫（Oleg Tinkoff）強調了他名下的基金會為幫助兒童所做的工作以及他對不發生戰爭的渴望。廷科夫也尚未受到制裁。之前在美國受到制裁的俄羅斯原材料大亨德里帕斯卡(Oleg Deripaska)周日在社交媒體上寫道：“和平非常重要”。他星期四在Telegram上發表的一篇文章中說：“和平是非常重要的! 延長（和平）談判是瘋狂的！”

受到西方制裁的德里帕斯卡警告說，在戰鬥期間，烏克蘭的任何核電設施都可能發生核事故，這將危及俄羅斯、烏克蘭和整個歐洲。他寫道：“對於那些不理解的人來說，涉及這些物體的任何事件都將被我們在俄羅斯、烏克蘭和歐洲的後代們記住，直到200年後。”

德里帕斯卡是呼籲普京當局停止對烏戰爭的幾位俄羅斯寡頭之一。同樣現已受到西方制裁的俄羅斯寡頭弗里德曼（Mikhail Fridman）、阿文（Pyotr Aven）、廷科夫（Oleg Tinkov）和莫爾達索夫（Aleksei Mordashov）已經公開呼籲停止對烏的敵對行動。

值得一提的是，俄羅斯寡頭和該國精英的子女則更公開的呼籲與烏克蘭實現和平，並敦促停止流血。這些年輕人正在利用他們的社交媒體和狀態作為影響者，試圖阻止更多屠殺的發生。其中有上文提到的阿布的女兒，俄總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的孩子，甚至普京自己的政治導師的女兒。

曾參加過總統大選的俄羅斯女主持人和社會名流索布查克（Ksenia Sobchak）帶頭譴責並敦促和平。她之前曾否認過自己是普京教女的傳聞。索布查克在Instagram上說，與烏克蘭真正衝突的主要話題，“直到最後，沒有人，包括我，相信它”。她認為，“當俄羅斯承認自稱的頓巴斯共和國時，這似乎已經是一種中間的結束。”

普京發言人佩斯科夫24歲的女兒，伊麗莎白·佩斯科娃（Elizabeth Peskova）日前在Instagram上發布了“反對戰爭”的圖片。不到一個小時後，圖片就消失了，佩斯科娃本人沒有提供任何解釋。

據法新社報導，俄羅斯石油巨頭盧克石油公司在周四的一份聲明中說：“董事會對烏克蘭正在發生的悲慘事件表示關切，並對所有受此悲劇影響的人表示最深切的同情。”該聲明補充說：“我們支持立即停止武裝衝突，並完全支持通過談判進程和外交手段解決衝突。”

俄羅斯境外的俄國知名商人連日來相繼對入侵烏克蘭造成的經濟影響表示擔憂，但盧克石油公司所發表的聲明是俄國內大型企業首次發表的此類聲明之一。盧克石油公司說，將繼續努力“為世界各地的消費者提供可靠的能源供應”，並“致力於加強和平、國際關係和人道主義聯繫。”