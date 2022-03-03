烏克蘭基輔連夜多起響警笛 市中心火車站傳爆炸聲

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭國營鐵路公司表示，周三晚些時候，就在聯合國大會要求俄羅斯停止入侵之際，基輔火車站發生爆炸，當時有數以千計的婦女和兒童正在疏散，許多民眾排隊等候撤離基輔的列車。據法國電視新聞報道稱，基輔昨夜今晨多次響起警報聲，基輔多次聽到炸彈爆炸聲。

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據路透社引述烏克蘭內政部的一名顧問說，基輔火車站爆炸是由一枚被擊落的俄羅斯巡航導彈的殘骸造成的，而非直接的火箭襲擊。沒有關於人員傷亡的即時消息，車站建築受到輕微損壞。火車繼續運行。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫在戰爭的第七天也遭受了猛烈的轟炸，但烏克蘭人否認了俄羅斯關於其軍隊已經佔領黑海港口赫爾松的說法。

一名美國官員還表示，赫爾松的控制權仍在爭奪之中，並稱俄軍對基輔基礎設施的攻擊似乎變得更加猛烈。面對烏克蘭的激烈抵抗，俄軍推進速度放慢。

路透社說，在俄羅斯未能迅速佔領主要城市和制服烏克蘭軍隊之後，美國官員連日來表示，他們認為俄羅斯將尋求包圍城市，切斷供應和逃跑路線，然後用裝甲部隊、地面部隊和工兵組成的聯合部隊進行攻擊。

烏克蘭東部擁有150萬人口的哈爾科夫市遭受到最密集的轟炸，市中心變成一片廢墟。當局表示，在過去24小時內，哈爾科夫至少有25人在炮擊和空襲中喪生。

莫斯科否認以平民為目標，並稱其旨在通過“特別軍事行動”解除烏克蘭的武裝。

通過外交途徑解決危機的希望依然渺茫。烏克蘭總統顧問Mykhailo Podolyak告訴路透，烏克蘭代表團已經動身，將與俄羅斯官員就停火問題進行第二輪會談。周一的第一輪會談沒有取得進展。烏克蘭總統澤連斯基此前表示，如果俄羅斯想進行談判，就必須停止轟炸。

美國官員說，根據華盛頓的評估，儘管俄羅斯對烏克蘭目標發射超過450枚導彈，但自周二以來，烏克蘭地面局勢沒有發生重大變化。

俄羅斯宣稱已經佔領了赫爾松市。這是烏克蘭南部赫爾松州的首府，為一處戰略要地，第聶伯河在此流入黑海。路透社說，澤連斯基的顧問Oleksiy Arestovych否認赫爾松已完全被俄羅斯控制，他說：“城市沒有淪陷，我方在繼續防守。”