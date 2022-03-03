烏克蘭戰事影響德國能源戰略

地緣政治/烏克蘭

俄羅斯對烏克蘭開戰，迫使德國不得不徹底調整能源戰略。柏林緊急啟動了之前放棄了的兩個液化天然氣終端建造項目。這是本台RFI通訊員03月03日周四在法語«國際報導»專欄（Chronique Reportage International）中刊出的實地採訪報導主題。

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本台RFI法文網2022年03月03日星期四在«國際報導»專欄里（Chronique Reportage International）刊出通訊員朱莉安(Julien Méchaussie)發自柏林（Berlin）的一篇採訪報道指，德國有超過50%的進口天然氣，要依賴俄羅斯供應，柏林如今被迫從下至上重審其能源戰略。面對不可避免的價格上漲，民眾十分擔心。

RFI Image Archive / L’Allemagne cherche à présent à diversifier ses fournisseurs en gaz, et va devoir se tourner vers des pays comme les États-Unis et le Qatar. (illustration) © CC0 Pixabay - Steve Buissine / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為：[Guerre en Ukraine: les conséquences sur l'approvisionnement en gaz russe pour l'Allemagne]。換做中文可譯作：[在烏克蘭的戰爭：俄羅斯天然氣供應對德國的後果]。下面予以簡介，供參考。

德國民眾感到不安 -

本台RFI法文網周四在«國際報導»專欄（Chronique Reportage International）刊出的這篇發自柏林的現場採訪描述說，在上班的途中，一名路人用德語接受採訪表示，烏克蘭戰爭的爆發，造成一種已有數十年的能源舊政策在幾天里崩潰。能源價格上漲對任何人都沒有好處。這對就業市場不利，這會自動造成所有產品提價。人們會對巨大的通貨膨脹感到害怕，對經濟的影響是悲慘的。在此，本台RFI法文通訊員指出，這名接受採訪的路人的害怕，代表了許多德國民眾。

RFI Image Archive / la société Nord Stream 2 a été mise en dépôt de bilan et plus de 100 collaborateurs ont perdu leur emploi. Ici, le logo de Nord Stream 2 sur le pipeline de Chelyabinsk en Russie. (illustration) REUTERS - Maxim Shemetov / RFI Image Archive

在進口俄羅斯天然氣有着悠久歷史的德國，總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz也有譯作肖爾茨）,宣布暫停[北溪-2線]天然氣管道項目（Nord Stream 2）。這條途徑波羅的海，鏈接德國北部與俄羅斯的管線早在2021年09月就已經完工。這一項目現在確已停止。[北溪-2線]（Nord Stream 2）公司本周宣布破產，100多名合作者失去工作。

開戰前就已有跡象 -

一名知名的環境和資源經濟學教授指德國天真。他表示，在這個冬季之初，風向就已經調頭。早在戰爭爆發前，俄羅斯對德國的天然氣出口在數月前就已降至最低。儘管價格創下記錄，現在可以很好地看到，這顯然是俄羅斯方面整體戰略的一部分。

RFI Image Archive / Allemagne : Robert Habeck est le vice-chancelier，Ministre fédéral de l'Économie et du Climat en fonction depuis le 8 décembre 2021. Ici, Robert Habeck, le chef de file des Verts allemands, après les élections régionales en Thuringe, à Berlin, en Allemagne, le 28 octobre 2019. （illustration) 存檔圖片：德國副總理兼聯邦經濟與氣候部長羅伯特・哈貝克（Robert Habeck） REUTERS - Annegret Hilse / RFI Image Archive

德國副總理兼聯邦經濟與氣候部長羅伯特・哈貝克（Robert Habeck）打算加大對煤炭的進口。德國中、小企業聯合會呼籲延後在去年底才決定的放棄煤炭的期限。德國現在尋求能源供應的多元化，將會轉向美國和卡塔爾這樣的國家。但問題是，這些國家現在出口液化天然氣，德國目前還沒有相應的終端予以對接。受訪專家指出，德國急需新的液化天然氣終端。然而，建造一座終端需要3年到4年的時間。當然人們可以儘快，但這種新戰略不是一個極短期內的解決方案。而今，應該依賴現有基礎設施。一旦新的終端投入使用，天空應該可以放晴。

德國啟動舊的項目 -

兩年前由於缺乏政治支持而被放棄的，兩個在北海建造液化天然氣終端的項目現已緊急啟動，成本大約10億歐元。

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