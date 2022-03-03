地緣政治/烏克蘭

烏克蘭戰事影響德國能源戰略

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RFI Image / Allemagne : Dépendante à plus de 50% de la Russie pour ses importations de gaz, Berlin est contraint de revoir de fond en comble sa stratégie énergétique. Ici, le chancelier allemand Olaf Scholz (g) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, le 14 février 2022. (illustration)
RFI Image / Allemagne : Dépendante à plus de 50% de la Russie pour ses importations de gaz, Berlin est contraint de revoir de fond en comble sa stratégie énergétique. Ici, le chancelier allemand Olaf Scholz (g) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, le 14 février 2022. (illustration) © AP / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
10 分鐘

俄羅斯對烏克蘭開戰，迫使德國不得不徹底調整能源戰略。柏林緊急啟動了之前放棄了的兩個液化天然氣終端建造項目。這是本台RFI通訊員03月03日周四在法語«國際報導»專欄（Chronique Reportage International）中刊出的實地採訪報導主題。

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本台RFI法文網2022年03月03日星期四在«國際報導»專欄里（Chronique Reportage International）刊出通訊員朱莉安(Julien Méchaussie)發自柏林（Berlin）的一篇採訪報道指，德國有超過50%的進口天然氣，要依賴俄羅斯供應，柏林如今被迫從下至上重審其能源戰略。面對不可避免的價格上漲，民眾十分擔心。

Image RFI - Gaz naturel - Natural Gas
RFI Image Archive / L’Allemagne cherche à présent à diversifier ses fournisseurs en gaz, et va devoir se tourner vers des pays comme les États-Unis et le Qatar. (illustration) © CC0 Pixabay - Steve Buissine / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為：[Guerre en Ukraine: les conséquences sur l'approvisionnement en gaz russe pour l'Allemagne]。換做中文可譯作：[在烏克蘭的戰爭：俄羅斯天然氣供應對德國的後果]。下面予以簡介，供參考。

德國民眾感到不安 -

本台RFI法文網周四在«國際報導»專欄（Chronique Reportage International）刊出的這篇發自柏林的現場採訪描述說，在上班的途中，一名路人用德語接受採訪表示，烏克蘭戰爭的爆發，造成一種已有數十年的能源舊政策在幾天里崩潰。能源價格上漲對任何人都沒有好處。這對就業市場不利，這會自動造成所有產品提價。人們會對巨大的通貨膨脹感到害怕，對經濟的影響是悲慘的。在此，本台RFI法文通訊員指出，這名接受採訪的路人的害怕，代表了許多德國民眾。

Image RFI Image - Nord Stream 2
RFI Image Archive / la société Nord Stream 2 a été mise en dépôt de bilan et plus de 100 collaborateurs ont perdu leur emploi. Ici, le logo de Nord Stream 2 sur le pipeline de Chelyabinsk en Russie. (illustration) REUTERS - Maxim Shemetov / RFI Image Archive

在進口俄羅斯天然氣有着悠久歷史的德國，總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz也有譯作肖爾茨）,宣布暫停[北溪-2線]天然氣管道項目（Nord Stream 2）。這條途徑波羅的海，鏈接德國北部與俄羅斯的管線早在2021年09月就已經完工。這一項目現在確已停止。[北溪-2線]（Nord Stream 2）公司本周宣布破產，100多名合作者失去工作。

開戰前就已有跡象 - 

一名知名的環境和資源經濟學教授指德國天真。他表示，在這個冬季之初，風向就已經調頭。早在戰爭爆發前，俄羅斯對德國的天然氣出口在數月前就已降至最低。儘管價格創下記錄，現在可以很好地看到，這顯然是俄羅斯方面整體戰略的一部分。

Image RFI Archive - Robert Habeck
RFI Image Archive / Allemagne : Robert Habeck est le vice-chancelier，Ministre fédéral de l'Économie et du Climat en fonction depuis le 8 décembre 2021. Ici, Robert Habeck, le chef de file des Verts allemands, après les élections régionales en Thuringe, à Berlin, en Allemagne, le 28 octobre 2019. （illustration) 存檔圖片：德國副總理兼聯邦經濟與氣候部長羅伯特・哈貝克（Robert Habeck） REUTERS - Annegret Hilse / RFI Image Archive

德國副總理兼聯邦經濟與氣候部長羅伯特・哈貝克（Robert Habeck）打算加大對煤炭的進口。德國中、小企業聯合會呼籲延後在去年底才決定的放棄煤炭的期限。德國現在尋求能源供應的多元化，將會轉向美國和卡塔爾這樣的國家。但問題是，這些國家現在出口液化天然氣，德國目前還沒有相應的終端予以對接。受訪專家指出，德國急需新的液化天然氣終端。然而，建造一座終端需要3年到4年的時間。當然人們可以儘快，但這種新戰略不是一個極短期內的解決方案。而今，應該依賴現有基礎設施。一旦新的終端投入使用，天空應該可以放晴。

德國啟動舊的項目 - 

兩年前由於缺乏政治支持而被放棄的，兩個在北海建造液化天然氣終端的項目現已緊急啟動，成本大約10億歐元。

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