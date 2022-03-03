獨立監督團體：自開戰以來，全俄至少68個城市逾1986人因反戰抗議被拘留

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據俄羅斯獨立抗議監測機構OVD-Info在當地時間3月3日晚發布的消息顯示，自2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，全俄68個城市至少有1986人因參加反戰抗議活動被拘留。3月2日晚，一名現年77歲據稱曾在二戰中列寧格勒圍城中倖存的女性老年活動家，在聖彼得堡抗議烏克蘭戰爭時被一群當地警察帶走。

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據俄羅斯獨立抗議監測機構OVD-Info在周四晚介紹，由於每個警察部門的被拘留者可能比實際公布的名單還要多。該機構指：“我們只發布那些我們確定並且沒有禁止我們發布他們名字的被捕者的名字。”

據悉，自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，首都莫斯科全市至少有1082人因參加反戰抗議被捕。俄羅斯人口第二大城市的聖彼得堡市內也有476名已知被拘留人士。

另據美國有線電視新聞（CNN）報導，據一個追蹤俄羅斯境內侵犯人權行為的獨立組織稱，聖彼得堡的警察周三逮捕了至少350名反戰抗議者，使入侵開始以來被拘留或逮捕的抗議者總數達到7624人。

當地時間周四晚，一位據說在二戰中列寧格勒圍城中倖存下來的老年活動家葉蓮娜·奧西波娃（Yelena Osipova），在聖彼得堡抗議烏克蘭戰爭時被一群警察帶走。自戰爭爆發以來，數以千計的俄羅斯人不顧警察的威脅，在全國各地舉行抗議活動。當局對示威和遊行的容忍度很低，參加示威和遊行會帶來嚴重後果，包括罰款、逮捕甚至監禁。

俄羅斯反對派活動人士雅辛(Ilya Yashin)周一在推特發布了一組照片，一輛警車後面似乎有三個被拘留的幼年兒童的照片。他在推特上寫道：“沒有什麼特別之處：孩子們在警車上只是為了一個反戰標語牌。這就是普京的俄羅斯，夥計們。你們住在這裡。”

自戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤連斯基多次在視頻講話中用俄語直接向俄羅斯民主發言，呼籲他們走上街頭反對普京發動的戰爭。 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）2月25日在推特上指出：“近兩千名勇敢的俄羅斯人在數十個城市被粗暴地拘留，因為他們參加了為和平和反對無理攻擊烏克蘭主權國家的平靜抗議活動。”

博雷利表示：“克里姆林宮不是俄羅斯。普京不是俄羅斯人民。”此外，象徵著後蘇聯時代俄羅斯媒體新自由的莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）周四宣布被迫解散。這一自1990年開始運營至今的電台連日來對烏克蘭戰爭的報道並未遵循普京當局的官方口徑。

博雷利周四就“俄羅斯媒體審查和鎮壓和平反戰抗議活動的報告”發表了聲明。他在聲明中說：“昨天，又有兩家俄羅斯最著名的媒體，即莫斯科的回聲電台和雨電視（TV Rain），以及其他一些獨立媒體組織的網站被禁。今天，莫斯科回聲電台被清算了。這些媒體機構被壓制，因為它們為質疑俄羅斯政府及其控制下的虛假信息網絡（包括俄羅斯國家控制的電視頻道）所描繪的烏克蘭當地局勢的偽造情況的消息來源和聲音提供了平台。”

博雷利說：“據報道，自俄羅斯開始軍事入侵烏克蘭以來，已有120多個城市的7600多名反戰抗議者被拘留。俄羅斯國家杜馬目前正在起草一項法律，該法律將允許對那些表達偏離政府官方路線的意見的人判處最高15年的監禁，這一事實令人深感擔憂。 ”

博雷利說：“我們讚揚那些敢於公開反對普京對烏克蘭發動的戰爭的俄羅斯公民的勇氣，儘管他們受到審查和壓制。我們讚揚俄羅斯獨立媒體和俄羅斯非政府組織捍衛民主、法治和自由的價值觀，並努力向俄羅斯人民通報烏克蘭當地的情況。”