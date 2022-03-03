白宮要求美國國會批准向烏克蘭提供100億美元緊急援助

3月3日上午，美國白宮正式向國會要求批准為烏克蘭提供100億美元的額外緊急援助，旨在緩解烏克蘭迅速惡化的人道危機、增強烏克蘭的防禦能力，以及加強美國對俄羅斯的制裁。

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白宮網站公布了這封請求信。信中寫道：“我們與歐洲盟國和夥伴一道，要求俄羅斯對其無理和無端的入侵負責。鑒於這個目標，我們要向烏克蘭和鄰近地區提供額外100億美元的人道主義、安全和經濟援助。”

白宮稱，這些援助將為烏克蘭提供額外的國防裝備，為烏克蘭民眾提供救生的人道主義幫助，例如緊急糧食救援等。

這筆援助還將支持司法部領導的專門工作組，加強執行對俄羅斯的制裁，追查俄羅斯寡頭的不義之財和其他非法活動。

援助還將加強打擊俄羅斯網絡攻擊和散發虛假信息，並和歐洲運營商合作加強烏克蘭電網的穩定性。

白宮在致國會的請求信中還指出，鑒於烏克蘭局勢的迅速發展，隨着時間的推移，白宮可能會要求更多的援助。據悉，自2021年以來，美國已向烏克蘭提供了超過14億美元的援助。

目前，國會兩黨正在加緊商討對烏克蘭的大規模援助計畫。預計白宮新追加的援烏資金將被附加到最終協議中，並在3月11日，國會為政府提供資金的最後期限前批准。