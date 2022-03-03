美英追加受制裁俄寡頭及親友名單 俄官媒RT電視台在美大規模裁員

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美國白宮和英國政府3月3日相繼宣布對俄羅斯寡頭及家屬實施新的制裁，這是自俄總統普京下令全面入侵烏克蘭以來，西方國家所採取的最新反制措施。此外，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯面向國際的官方宣傳機構之一，“今日俄羅斯”（RT）在美國的運營公司也開始了大規模的裁員。此前，歐盟已宣布禁止“今日俄羅斯”和“俄羅斯衛星通訊社”在其境內的播放，強調它們是克里姆林宮的“宣傳工具”。

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根據白宮當天發表的一份聲明介紹，被稱為“普京親信及其家庭成員”的新受制裁人員名單，將被切斷與美國金融系統的聯繫，他們在美國的資產將被凍結，他們的財產將被阻止使用。白宮宣布將對八名俄羅斯精英，以及他們的家庭成員和同夥進行全面制裁和封鎖。

依據白宮的說法，這包括針對普京盟友烏薩馬諾夫（Alisher Burhanovich Usmanov）的制裁行動，他是俄羅斯最富有的富豪之一。烏薩馬諾夫的財產將被禁止在美國和由美國人使用：包括他剛剛被德國政府扣押的超級豪華遊艇，以及他的私人飛機。

美國還將制裁俄羅斯總統發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov）。白宮表示：“作為普京的發言人，他是普京宣傳的頂級宣傳家。”美國還將對19名俄羅斯寡頭及其47名家庭成員和親密同夥實施簽證限制。

白宮指出：“正如拜登總統所說，我們，我們將繼續與我們的盟友和夥伴合作，追究那些從這個暴力政權中獲利的俄羅斯寡頭和腐敗領導人的責任。 美國和世界各地的政府將努力查明並凍結俄羅斯精英及其家庭成員在我們各自管轄範圍內持有的資產：他們的遊艇、豪華公寓、金錢和其他不義之財。”

倫敦方面，英國政府當天也發表聲明宣布，對兩名在英國擁有重大利益並與克里姆林宮有密切聯繫的俄羅斯主要寡頭實施全面資產凍結和旅行禁令。據英政府介紹稱，俄羅斯寡頭烏斯馬諾夫和舒瓦洛夫（Igor Chouvalov）他們在英總價值190億美元的資產被制裁，立即生效。

英國政府表示：“普京的同夥現在與他們在英國的重要利益切斷了聯繫，包括價值數千萬的豪宅。”兩人的資產被凍結，他們二人都被禁止入英，任何英國公民或企業都不能與他們打交易。英方表示，針對俄羅斯精英的寡頭專案組預計將於下周啟動。

據了解，烏斯馬諾夫在英超阿森納足球俱樂部和埃弗頓足球俱樂部有重大利益。他在倫敦的北部海格特擁有Beechwood House，估計價值4800萬英鎊，在薩里郡擁有16世紀的Sutton Place莊園。

舒瓦洛夫在英國的資產包括位於倫敦市中心的兩套豪華公寓，價值約為1100萬英鎊。他是普京核心圈子的一部分，並領導俄羅斯申辦2018年世界盃足球賽。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）還將建立一個由內政部、財政部、商業能源和工業戰略部、提高生活水平部、住房和社區以及國家犯罪署等部門的部長和官員組成的寡頭工作組。這個專家小組將協調英國跨政府的工作，以制裁寡頭，幫助建立針對其已確定為目標的寡頭名單的案件。

據CNN報導，克里姆林宮的“宣傳工具”，“今日俄羅斯”（RT）在美國的運營公司將停止製作並裁減其大部分員工。該電視台在美背後的製作商T&R製片公司的總經理索羅多夫尼科夫（Misha Solodovnikov）在一份備忘錄中告訴員工說：“由於不可預見的業務中斷事件”，該公司將在其所有地點 “停止製作”。

索羅多夫尼科夫寫道：“不幸的是，我們預計這次裁員將是永久性的，這意味着這將導致所有地點的大多數T&R員工永久離職。”T&R製作公司在紐約、邁阿密、洛杉磯和華盛頓特區設有辦事處。

報導指，這一消息將意味着“今日俄羅斯”在美播放的有效結束。該網絡是俄總統普京在美國的主要喉舌之一，本周早些時候被衛星電視運營商DirecTV放棄，給它帶來了重大的財政打擊。