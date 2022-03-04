七國集團外長和歐盟高級代表就俄羅斯和烏克蘭問題聯合聲明

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北約成員國特別外長會議和歐盟成員國特別外長會議3月4日在比利時布魯塞爾舉行。來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）除了應邀參會外還與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）等多方領導人進行了會晤。此外，七國集團（G7）外長和歐盟高級代表當天也就俄羅斯和烏克蘭問題發表了最新的聯合聲明。

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聯合聲明表示：“我們，加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美利堅合眾國七國集團外長，以及歐洲聯盟高級代表，重申我們深刻譴責俄羅斯在白俄羅斯政府的支持下對烏克蘭發動的無端和無理的選擇下的戰爭。俄羅斯必須立即停止其對烏克蘭的持續攻擊，這種攻擊已經極大地影響了平民人口並摧毀了民用基礎設施，並立即撤出俄羅斯的軍事力量。隨着其進一步的侵略，普京總統在世界範圍內孤立了俄羅斯，聯合國大會以壓倒性的票數譴責俄羅斯的侵略並呼籲其立即撤軍就是證明。”

聯合聲明稱：“我們對烏克蘭人民表示衷心的聲援，對這場戰爭的受害者及其家屬表示同情。我們強調，在這個最困難的時刻，我們堅定不移地支持烏克蘭、其自由選舉產生的政府和勇敢的人民，並表示我們願意進一步協助他們。”

聯合聲明稱：“我們譴責俄羅斯對烏克蘭平民和民用基礎設施，包括學校和醫院的攻擊。我們呼籲俄羅斯履行其義務，充分尊重國際人道主義法律和人權法律。烏克蘭和聯合國人道主義機構、醫務人員和非政府援助提供者必須立即獲得安全、迅速和不受阻礙地接觸到國際公認邊界內的整個烏克蘭領土上有需要的人。”

聯合聲明稱：“我們承認，宣布一項關於人道主義准入的安排是重要的第一步。這將需要可靠和迅速地實施。我們承諾增加人道主義支持，因為烏克蘭人民的需求因俄羅斯的侵略而增加。我們敦促俄羅斯停止其攻擊，特別是在烏克蘭核電站的直接附近。對用於和平目的的核設施的任何武裝攻擊和威脅都是對國際法原則的違反。我們支持國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）今天宣布的倡議，即在烏克蘭和俄羅斯之間達成協議，以確保烏克蘭核設施的安全和安保。”

聯合聲明稱：“我們對俄羅斯對烏克蘭城市平民的持續打擊所造成的災難性人道主義損失深表關切。我們再次強調，國際人道主義法律禁止不分青紅皂白的攻擊。我們將追究那些犯有戰爭罪的人的責任，包括對平民濫用武器，我們歡迎正在進行的調查和收集證據的工作，包括國際刑事法院（ICC）的檢察官。”

聯合聲明稱：“俄羅斯公然違反國際和平與安全的基本原則和違反國際法的行為沒有得到任何回應。我們已經實施了幾輪影響深遠的經濟和金融制裁。我們將繼續實施進一步的嚴厲制裁，以應對俄羅斯在白俄羅斯盧卡申科政權扶持下的侵略。”

聯合聲明稱：“我們希望向俄羅斯和白俄羅斯人民表明，對俄羅斯和白俄羅斯實施的嚴厲制裁是普京總統對烏克蘭無端和無理的戰爭的後果和明確反應。普京總統及其政府和支持者，以及盧卡申科政權，對這些制裁的經濟和社會後果負有全部責任。”

聯合聲明稱：“我們譴責俄羅斯政府及其附屬媒體和代理人廣泛使用虛假信息來支持其對烏克蘭的軍事侵略。他們源源不斷的捏造的說法正在將更多的生命置於危險之中。我們承諾打擊俄羅斯的造謠運動。”

七國集團外長和歐盟高級代表在聲明最後強調：“我們重申，我們支持並致力於維護烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整，並延伸至其領海。我們強調，俄羅斯再次侵略所實現的任何所謂的地位改變都不會被承認。”