世界最大運輸機An-225斷頭畫面曝光 俄媒反咬

烏克蘭/俄羅斯/世界最大運輸機烏克蘭An-225遭斷頭

俄羅斯全面侵略烏克蘭已達9日，在2月27日，被視為烏克蘭航空精神象徵的世界最大An-225運輸機，也遭到俄軍炮火波及摧毀，今日俄國國營媒體公布在機場里該運輸機殘骸畫面，只見An-225運輸機幾近摧毀，慘遭斷頭、折翼，更讓烏克蘭民眾以及航空迷氣憤的是，俄媒在報導中竟還宣稱是烏克蘭轟炸的。

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據新頭殼今天報道稱，世界最大運輸機烏克蘭An-225斷頭畫面曝光！俄媒反咬是烏克蘭自轟的。航空迷火大了。

世界最大運輸機An-225斷頭畫面曝光。這架全球最大運輸機名為Mriya，即烏克蘭語的“夢想”，長84公尺，可載運多達640噸貨物，時速高達850公里。於俄軍入侵烏克蘭的第4天，在基輔郊區的戈斯托梅利（Gostomel）安托諾夫機場（Antonov）毀於俄軍砲火。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）27日在推特發文證實，“這（Mriya）是世界上最大的飛機，俄羅斯也許摧毀了我們的“Mrija”(夢想)，但他們永遠無法摧毀我們建立一個強大、自由和民主歐洲國家的夢想。我們終將勝敵！”

據該報道稱，今日俄國國營媒體在An-225機棚旁進行連線，報告An-225運輸機被炸毀的身影，只見機身幾乎全數遭到摧毀，慘被斷頭，兩翼也毀損不成機型，令全球航空迷以及烏克蘭民眾感到難過。此外，更讓人氣憤的是，俄羅斯國媒體竟還直指An-225被炸是烏克蘭所為，令許多網友在相關訊息底下痛罵。