俄羅斯侵略烏克蘭戰爭嚇跑全球大公司：良心譴責與難以為繼

俄羅斯/烏克蘭/企業撤離潮

2022年3月4日，在基輔郊外的伊爾平鎮，一名婦女驚恐地在被轟炸炸毀的房屋前。

無論是迫於制裁、迫於後勤挑戰、譴責衝突還是保護自己的形象：從石油公司BP到瑞典傢具巨頭宜家，越來越多的跨國公司宣布退出或暫停在俄羅斯的業務。

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據法新社今天報道稱，"與俄羅斯做生意將變得越來越不政治正確，也有悖於良心道德。法國Iris（國際和戰略關係研究所）副主任Sylvie Matelly告訴法新社說，“聲譽和形象的風險正在增長，超過了與衝突相關的地緣政治風險和與制裁相關的經濟風險。”

由於俄烏衝突和對莫斯科的制裁，許多公司正面臨世界貿易的物流中斷。據Bryan Cave Leighton Paisner公司的合夥人Philippe Métais和Elodie Valette指出："在目前的國際制裁大背景下，公司在其整個供應鏈中面臨著巨大的風險。

周四，在俄羅斯是最大的外國公司宜家決定暫停在和白俄羅斯的業務，這一決定影響到15000名員工、17家商店和三個生產基地。"該企業說："戰爭對人類產生了巨大的影響。衝突也導致了生產和貿易鏈的嚴重中斷，據宜家指出，宜家最初宣布其商店將繼續營業時，在瑞典受到了嚴厲的批評。

汽車行業受到物流供應鏈問題的影響非常大，世界上最大的兩個集團，豐田和大眾，已經暫停在俄羅斯的生產，"直到有進一步通知"。

而對於航空和金融等一些行業來說，對俄羅斯的經濟制裁的後果更是迅速的。任何違反制裁的行為都會導致公司有時受到非常高的處罰。

在航空業，歐盟和加拿大現在禁止航空業向俄羅斯出口飛機、零部件和設備。空中客車公司則也根據現行的國際制裁，暫停了對俄羅斯航空公司的支持服務和零部件供應。波音公司也有樣學樣。

在支付卡發行商中，美國的維薩、萬事達和美國運通已經採取措施，阻止俄羅斯銀行使用其網絡，以執行制裁。

德國工業協會(DIHK)對外貿易負責人Volker Treier周四表示，對俄羅斯的制裁 "範圍之廣，力度之大，相當於全面禁運"。因此，他明確說：“現在主要是結束業務的問題，即放棄業務。”

面對道義，社會責任、對戰爭的譴責、聲譽問題，一些公司在率先行動。法國Iris（國際和戰略關係研究所）副主任Sylvie Matelly說，"對企業責任的質疑正在對他們的戰略決策產生越來越大的影響。"

法新社說，烏克蘭政府毫不猶豫地通過社交網絡直接質問西方大公司，要求它們切斷與莫斯科的聯繫。蘋果公司和蘋果的老闆蒂姆-庫克身陷其中。周二，蘋果公司宣布，在上周停止向俄羅斯出口後，它已暫停在俄羅斯銷售其所有產品，並限制了某些服務，如其Apple Pay支付服務。

在最近的公告中，愛馬仕集團稱 "非常關注歐洲的當前局勢"，並於周五決定 "暫時關閉 "在俄羅斯的各個商店。

據Philippe Métais說："所有這些主要企業都主要關注社會責任。" 他的同事Elodie Valette補充說：這種企業社會責任的後果是在俄羅斯和烏克蘭領土上建立的公司不可避免地要考慮的一個重要組成部分。

在公眾壓力很大的美國，各行各業的大公司都宣布脫離俄羅斯，至少是暫時脫離：周五，微處理器集團英特爾和旅遊租賃平台Airbnb，做出相關決定，英特爾還譴責了俄羅斯對烏克蘭的入侵。

法新社說，能源實際上首當其衝。能源領域對各國具有高度的戰略意義，西方國家在該領域實施制裁更為複雜，周日由英國石油巨頭BP發起的一系列公告已經出現了崩潰式改變，哪怕是歐洲人仍然高度依賴俄羅斯的天然氣。英國石油公司宣布退出俄羅斯巨頭俄羅斯石油公司，英國在該公司擁有19.75%的股份。

據哈格里夫斯-蘭斯頓公司的分析師蘇珊娜-斯特里特評論說，"退出俄羅斯石油公司的決定將使英國石油公司損失慘重，但令人震驚的是，董事會顯然認為它別無選擇，只能付出高昂的代價，將他們的利潤業務與俄羅斯的侵略行為拉開距離。"

該行業的許多公司都已經退出俄羅斯：英國的殼牌公司、挪威的Equinor（67%由挪威國家控制）、埃克森美孚和其他公司。

不過，法國道達爾能源公司雖然在俄羅斯的收入僅占其總收入的3-5%，該公司只是說， "將不再為俄羅斯的新項目提供資金"，但沒有提及任何退出。