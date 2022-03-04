俄羅斯股市本周全部暫停交易 俄當局封禁臉書、推特及BBC等西方媒體

俄羅斯/烏克蘭/政治

為了繼續努力避免全球制裁對俄羅斯境內投資者的影響，俄羅斯股市連續第5天休市，創下該國現代史上的最高紀錄。與此同時，據英國《衛報》3月4日報導，俄羅斯當局已經完全封鎖了在該國境內對社交媒體臉書（Facebook）的訪問。隨後有消息指，俄羅斯當局還封鎖了對推特（Twitter）的使用。據俄新社報導，俄羅斯國家通信監管機構表示，對推特的訪問已被限制。

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據路透社報導，俄羅斯國家杜馬已通過一項法律，對傳播“虛假新聞”進行懲罰，最高可判處15年監禁。該規則將對散布有關軍隊的“虛假信息”的人處以罰款或監禁，並對公開呼籲制裁俄羅斯的人處以罰款。法院將對導致“嚴重後果”的“假新聞”判處最嚴厲的刑罰。

據了解，俄總統普京已簽署了該法律，有效地將任何公開反對對烏克蘭戰爭的行為或獨立新聞報道定為犯罪。該法律最快將於周六生效，它可能使在社交媒體上或在新聞文章或廣播中簡單地稱，烏克蘭正在發生的事情為 “戰爭”成為犯罪。克里姆林宮當局一直將俄羅斯全面入侵烏克蘭稱為“特別軍事行動”。

最近幾天，關於該法律即將生效的公告已經促使俄羅斯獨立媒體機構關閉，周五又有更多媒體機構關閉。上周，許多國際科技巨頭大幅削減或停止了在俄羅斯的業務，包括蘋果、谷歌、微軟和甲骨文等公司。此外，俄羅斯當局還封鎖了一些該國民眾對外國媒體網站的訪問，並指責它們散布有關烏克蘭戰爭的“虛假信息”。

俄羅斯聯邦通訊、信息技術和媒體監管局（Roskomnadzor）周五表示，它已經封鎖了英國廣播公司（BBC）、美國之音、自由歐洲電台/自由電台和德國之聲以及其他媒體的網站。

Roskomnadzor在一份聲明中說：“對外國人擁有的大量信息資源的訪問已被限制。"在俄羅斯聯邦境內限制使用這些信息資源的理由是它們故意和系統地傳播含有虛假信息的材料。”

英國廣播公司周四已經宣布，將設立短波發射器，以便烏克蘭和俄羅斯的人民能夠繼續接收信息。該公司在關閉在俄運營後表示：“獲得準確、獨立的信息是一項基本人權，俄羅斯人民不應該被剝奪這一權利，他們中的數百萬人每周都依賴BBC新聞。”

美國之聲則表示，其俄語服務將繼續提供 “關於俄羅斯入侵烏克蘭的準確、無偏見的報道，不能遵守Roskomnadzor關於刪除事實性新聞報道的要求。”