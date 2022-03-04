俄羅斯軍隊攻下烏熱核電廠 全歐驚憂核安

烏克蘭/俄羅斯/札波羅熱核電廠

烏克蘭核子監管機關透露，俄軍已佔領烏國南部大城札波羅熱的核電廠。今天稍早在俄軍對當地展開攻擊期間，核電廠起火，烏方指控俄軍蓄意向核電廠開火。紐約時報證實歐洲最大熱核電廠落入俄羅斯軍隊手中。

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據中央社今天引述消息報道說，烏克蘭鄰近札波羅熱核電廠4日在俄羅斯軍隊砲轟後起火。稍後烏克蘭核監機關報告：俄軍已奪下札波羅熱核電廠。

札波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠號稱全歐最大核電廠。據法新社稍早消息，札波羅熱地方軍事行政首長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在臉書發文表示：“廠長說核子安全已獲保障。根據核電廠負責人的說法，有一棟訓練大樓和一座實驗室受火勢波及。”

據外電消息，核電廠火勢已撲滅。

國際原子能總署（IAEA）推文表示，署長葛羅西（Rafael Grossi）已與烏克蘭總理史米加（Denys Shmygal）、烏國核子監管機關和營運單位談了札波羅熱核電廠的情況，呼籲停用武力。推文還提到，烏克蘭監管機關告知國際原子能總署，核電廠起火併未波及重要設備，工作人員已採取緩解措施；烏克蘭監管機關還表示，核電廠的輻射數值沒有變化。

中央社消息說，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天呼籲俄軍停止攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，他說，如果這座歐洲最大核電廠爆炸，災害恐比切爾諾貝利（Chernobyl）核事故嚴重10倍。

庫列巴推文表示：“（札波羅熱核電廠）已經起火了。要是爆炸，會比切爾諾貝利（Chernobyl）大10倍！俄羅斯人必須立即停火，讓消防員建立安全區！”

位於烏克蘭境內的車諾比核電廠於1986年發生反應爐破裂事故，當時烏克蘭還是蘇聯的一部分。一般認為，切爾諾貝利核事故是有史以來最嚴重的核災。

俄媒引述烏克蘭原能部的報告，札波羅熱核電廠一座發電機組被俄軍砲火擊中，電廠部分起火。 俄新社引述烏國原能部的說明提到：“消防員沒辦法在札波羅熱核電廠展開滅火，他們遭到近距離射擊。第一座發電裝置已被擊中。”

一名匿名政府官員告訴美聯社，偵測到札波羅熱核電廠附近輻射數值升高。烏克蘭的發電量約有25%來自這座核電廠。

中央社消息說，就俄羅斯軍隊今天攻擊烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄方訴諸“核子恐怖”、想讓切爾諾貝利核災“重演”。

澤連斯基在辦公室發布的影片中說：“除了俄羅斯以外，沒有任何國家朝核電裝置開火，這是我們人類史上頭一遭。恐怖主義的國家現在訴諸核子恐怖了。”

札波羅熱位於烏克蘭東南部，是一座工業城市，當地電廠的核能發電量約佔全國40%，澤倫斯基還表示，全國15座反應爐，有6座在札波羅熱。

消息說，札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。

澤連斯基說：“萬一爆炸，就什麼都完了，歐洲也完了。只有歐洲立即行動才能阻止俄軍。”