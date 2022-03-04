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俄聯邦首任外長：對烏克蘭的戰爭是野蠻的行為

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俄聯邦首任外交部長科濟列夫接受美國有線電視新聞網採訪資料圖片
俄聯邦首任外交部長科濟列夫接受美國有線電視新聞網採訪資料圖片 © 網絡圖片
作者： 弗林
4 分鐘

前蘇聯解體後俄羅斯聯邦的首任外交部長安德烈·科濟列夫（Andrei Kozyrev）3月3日在接受美國有限電視新聞網（CNN）採訪時表示，俄羅斯對烏克蘭戰爭是“野蠻的”。

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在接受CNN的主持人阿曼普（Christiane Amanpour）採訪時，科濟列夫說：“這是一種野蠻的行為。當我還是外交部長時，我是否能想象到這一點，這完全是不可能的。”

曾在俄前總統葉利欽任內擔任外長的科濟列夫補充說：“但後來，我開始明白，他們正在走下坡路，可以說，他們感到有罪不罰，無論是在國內還是國外。而這也有點增加了他們的胃口，不幸的是，不是為了建設俄羅斯。現在，他們正在用這場自相殘殺的戰爭破壞所有兄弟人民的未來。”

科濟列夫表示，西方國家對俄羅斯的制裁“應該開始針對政府的決策者或這些決策者的執行者。”他提醒說，針對俄總統普京和外交部長拉夫羅夫的制裁，“就像幾乎什麼都沒做，因為我認為，什麼都不在他們的名下......你無法找到他們的資產。這一切都（與）其他人有關”。

科濟列夫周二在推特上呼籲所有俄羅斯外交官辭職，以抗議俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。就周四在推特上有人提問，“今天的嚇人問題。如果對普京還有什麼制約的話？”科濟列夫跟貼說：“讓他不再抱幻想。美國、西方和烏克蘭人並不是無能的懦夫。立即行動。”

科濟列夫說：“為戰鬥中的烏克蘭提供最大的軍事支持，提供食品和藥品。加強制裁，特別是對克里姆林宮政府官員和宣傳者的制裁，扣押資產。只要做到這一點，等着瞧。”

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