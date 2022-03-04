俄聯邦首任外長：對烏克蘭的戰爭是野蠻的行為

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前蘇聯解體後俄羅斯聯邦的首任外交部長安德烈·科濟列夫（Andrei Kozyrev）3月3日在接受美國有限電視新聞網（CNN）採訪時表示，俄羅斯對烏克蘭戰爭是“野蠻的”。

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在接受CNN的主持人阿曼普（Christiane Amanpour）採訪時，科濟列夫說：“這是一種野蠻的行為。當我還是外交部長時，我是否能想象到這一點，這完全是不可能的。”

曾在俄前總統葉利欽任內擔任外長的科濟列夫補充說：“但後來，我開始明白，他們正在走下坡路，可以說，他們感到有罪不罰，無論是在國內還是國外。而這也有點增加了他們的胃口，不幸的是，不是為了建設俄羅斯。現在，他們正在用這場自相殘殺的戰爭破壞所有兄弟人民的未來。”

科濟列夫表示，西方國家對俄羅斯的制裁“應該開始針對政府的決策者或這些決策者的執行者。”他提醒說，針對俄總統普京和外交部長拉夫羅夫的制裁，“就像幾乎什麼都沒做，因為我認為，什麼都不在他們的名下......你無法找到他們的資產。這一切都（與）其他人有關”。

科濟列夫周二在推特上呼籲所有俄羅斯外交官辭職，以抗議俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。就周四在推特上有人提問，“今天的嚇人問題。如果對普京還有什麼制約的話？”科濟列夫跟貼說：“讓他不再抱幻想。美國、西方和烏克蘭人並不是無能的懦夫。立即行動。”

科濟列夫說：“為戰鬥中的烏克蘭提供最大的軍事支持，提供食品和藥品。加強制裁，特別是對克里姆林宮政府官員和宣傳者的制裁，扣押資產。只要做到這一點，等着瞧。”