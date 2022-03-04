內賈德：普京先生停止這場撒旦的戰爭 英司法大臣：俄寡頭房產可被用於接待難民

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隨着俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，這場戰爭的發展和其帶來的影響成為了全球關注的焦點。此前因其反美反西方言論著稱的伊朗前總統艾哈邁迪-內賈德近日卻通過推特表達了對俄羅斯入侵烏克蘭的反對，以及對烏克蘭總統澤連斯基所領導的抵抗運動的支持。此外，英國副首相兼司法大臣多米尼克·拉布則在周五接受採訪時表示，被英國政府扣押的受制裁俄羅斯寡頭的房產可用於接待烏克蘭難民。

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艾哈邁迪-內賈德3月2日就俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭寫道：“偉大的烏克蘭，澤連斯基總統，你們光榮的、幾乎無與倫比的抵抗，揭穿了人類敵人的撒旦陰謀。相信偉大的伊朗國家正站在你們身邊，同時欽佩這種英雄般的堅持。”他並在一天後向俄總統普京呼籲：“普京先生，停止這場撒旦的戰爭。否則，你將沒有成就，只有悔恨。”隨着戰爭的爆發，伊朗首都德黑蘭部分民眾也曾前往俄羅斯大使館前抗議，以表達反戰情緒。

英國司法大臣拉布在接受採訪，當他在為英國政府對莫斯科入侵烏克蘭的反應進行辯護時發表了上述言論。當被主持人問及英國是否可以捕獲俄羅斯寡頭擁有的財產和資產時，他向倫敦LBC廣播電台表示：“如果我們有證據和法律依據，那麼我們就會這樣做。”

在被問及他是否會支持使用這些房產來安置烏克蘭難民時，拉布回答說：“是的，當然。”這是英國自由民主黨人的呼籲，據說首相約翰遜內閣的（房屋社區及地方政府事務大臣）邁克爾·戈夫也同樣主張這樣做。

拉布說：“我們正在全面審視一切，這是整個政府的團隊努力，從外交和國防大臣到邁克爾·戈夫，當然，首相正在大力推動這項工作。”英國政府已經宣布將建立一個“寡頭工作組”。據悉，這個專家小組將協調英國跨政府部門的工作，以制裁寡頭，幫助建立針對其已確定為目標的寡頭名單的司法案件。

據《衛報》報導，英國的戰略似乎是基於試圖給整個俄羅斯經濟帶來痛苦，這就是為什麼到目前為止英方更多地關注對俄羅斯銀行業、國家機構和公司而不是個人的制裁。

然而，英國政府消息人士一再表示，他們正計畫在“幾周和幾個月內”針對更多的俄羅斯寡頭和有政治關係的人進行制裁。名單上還將包括俄羅斯聯邦會議兩院的所有議員，以及投票支持入侵的俄羅斯安全委員會成員。已經有報導指出，歐盟方面敦促倫敦加大對俄羅斯寡頭們的制裁力度。