歐盟有可能放棄俄羅斯天然氣

地緣政治/爭奪原材料

烏克蘭的戰爭推動天然氣價格在歐洲創下新高。目前，俄羅斯出口的碳氫化合物不作為受歐洲制裁的部分，但作為報復西方制裁的手段之一，莫斯科可能減少，甚至暫停對歐盟的天然氣輸出。有專家表示，歐盟國家棄用俄羅斯天然氣在短期內很難，但在中期內是可能的，希望可能就在地中海。這是本台RFI法語«原材料»（Chronique des Matières Premières）專欄周四報導的主題內容。

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本台RFI法文網2022年03月03日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇最新報道指出，天然氣價格不斷上漲，然而，冬季尚未結束，歐盟27個成員國至少在短期內，很難取代俄羅斯供應的依賴。

RFI Image Archive / L'UE pourrait laisser tomber le gaz russe. Ici, des gazoducs en Europe de l'Est. (illustration) REUTERS - Valentyn Ogirenko / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Le prix du gaz ne cesse d'augmenter]。換做中文可譯作[燃氣價格不斷上漲]。下面予以簡介，供參考。

取代俄羅斯天然氣在短期內很難 -

本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇專欄報導指出，歐洲進口的天然氣有近40%來自俄羅斯。據專家們所述，通過輸氣管線向歐盟輸送天然氣的國家還有挪威，或阿塞拜疆。它們在短期內，無法彌補俄羅斯天然氣所供應的部分，但在中期內，這是有可能的。要這些國家迅速提高對歐洲的燃氣供應，它們能力有限。

歐盟國家另一選項是液化天然氣 -

歐盟的另一選項是，通過船舶進口液化天然氣（GNL），然後在終端站再氣化。不過，這些終端現在都已飽和。道達爾能源公司（Total Energie）總裁上周表示，歐洲沒有足夠的設施以取代俄羅斯天然氣。他說，建造一個終端至少需要兩到三年。還有，液化天然氣（GNL）的主要生產國，比如美國、卡塔爾和澳大利亞，主要出口亞洲。給歐洲留下的不多。

跨地中海天然氣管道帶來新希望 -

阿爾及利亞是讓歐洲供應渠道多樣化的另一個可能。已經向部分歐盟國家輸送天然氣的阿爾及利亞Sonatrach公司明確表示，準備通過鏈接阿爾及利亞至意大利的跨地中海管道（Transmed）提高輸送量。但其生產和輸送能力有限。從長遠期而言，阿爾及利亞有可能成為一個重要的供應方。該國準備在未來四年投資400億美元用於勘探和生產天然氣，以面對需要。

東地中海天然氣管道正在構思中 -

還存在另一種可能。被稱之為“東地中海管道”（Eastmed）項目仍在構思之中。

RFI Image Archive / La Grèce, Chypre et Israël vont signer ce jeudi 2 janvier 2020 l'accord sur le gazoduc EastMed (image d'illustration). 希臘 ̖ 以色列 ̖ 塞浦路斯三國2020年1月2日周四簽署東地中海天然氣管線項目協議 （想象圖） Photo by: marka - Universal Images Group via Getty / RFI Image Archive

從位於塞浦路斯和以色列的近海天然氣蘊藏區開始，拉一條海底管道通往希臘，然後再鏈接歐洲其它地方。這一構思最初被認為，在經濟上不可行。但隨着土耳其提出建議，讓這條管道通過其境內。這將使這一管道的建造成本大幅減少，經濟上變得可行。

歐盟仍需小心應對度過下個冬季 -

在此期間，歐盟需要嘗試着儘可能地讓供應渠道多樣化，尤其是就液化天然氣，以面對俄羅斯可能關閉輸氣管道的閘門。

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