澤連斯基向歐洲人民發表視頻講話：我確信我們會贏，這將是整個民主世界的勝利

烏克蘭/歐洲/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月4日通過Zoom視頻會議的方式向歐洲多個國家不同城市的民眾發表了演講。他在講話中呼籲歐洲人民支持烏克蘭，並強調“如果烏克蘭淪陷，整個歐洲都將會淪陷。”

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澤連斯基通過Zoom的在線視頻方式鼓勵歐洲人民與烏克蘭站在一起，並停頓下來為那些在這場戰爭中犧牲的人默哀。澤連斯基在講話中說：“這第一分鐘我想獻給那些在為國家戰鬥中犧牲的人，獻給我們的士兵，獻給那些服務的人......那些正在做飛行員的人，那些在不同領域做出英雄事跡保護國家並為此付出生命的人。”

澤連斯基的這一演講通過安裝在立陶宛首都維爾紐斯、德國法蘭克福、格魯吉亞首都第比利斯、斯洛伐克首都布拉迪斯拉發、捷克首都布拉格、法國首都巴黎、里昂等城市的大屏幕播出。他談到：“讓我們紀念這些士兵。安息吧。”

澤連斯基還分享了他對來自歐洲各地的人民以及烏克蘭的“普通人”的一些想法。他說：“我想向歐洲人民致以最美好的祝願......。這就是我們的士兵、我們的英雄......這些天互相問候的方式。這些人正在保護他們的家園，他們正在保護我們的烏克蘭，保護我們的歐洲，他們（也）正在保護你們的歐洲，他們正在互相問候，祝願對方身體健康。”

澤連斯基說：“但從最近開始，士兵的問候語（祝願對方身體健康），這種軍隊的問候語，是（烏克蘭）普通人在相互問候時開始使用的日常語言，因為我們正在保護我們的國家不受俄羅斯入侵，不受俄羅斯攻擊。我們正在全面保護我們的家園和土地，遠離（俄羅斯發動的）的戰爭和俄羅斯的侵略。”

澤連斯基說：“今天，我們的軍人，我們的一些軍人，在軍隊中為我們的國家服務，其他人作為醫生，手裡拿着手術刀做手術。（還有人）正在為保護兒童和他們的家庭而努力。這就是我們的心，這就是烏克蘭的心，共同對抗邪惡。”澤連斯基利用他講話的最後部分向整個歐洲大陸的人民發言，承諾為烏克蘭和整個民主取得勝利。

澤連斯基說：“我想把它獻給你們，獻給歐洲的人民。我想呼籲你們不要保持沉默。我希望你們走上街頭，支持烏克蘭，支持我們的努力，支持我們的鬥爭，因為如果烏克蘭站不住，歐洲也不會站得住。如果我們淪陷，你們也將會淪陷，所以請不要沉默，不要對此視而不見。”

澤連斯基向歐洲人民呼籲：“站出來吧，儘可能多地支持烏克蘭......。如果我們贏了，而且我確信我們會贏，這將是整個民主世界的勝利。這將是我們自由的勝利。這將是光明戰勝黑暗、自由戰勝奴役的勝利。如果我們贏了，我們將變得像歐洲一樣百花齊放，歐洲在這場華麗的勝利之後將比以往任何時候都更加繁榮。榮耀屬於烏克蘭。”他隨後舉起拳頭向空中敬禮。

此前，澤連斯基在稍早的另一次講話中，還提到了周四晚位於烏克蘭的歐洲最大核電站，紮波羅熱核電站遭俄羅斯炮擊後起火事件。他在講話中向俄羅斯民眾呼籲，他們應該告訴普京當局，他們希望生活在沒有放射性污染的土地上。澤連斯基說，俄羅斯軍隊在紮波羅熱核電站的夜襲所近乎造成的悲劇，差點阻止歷史的前進。

澤連斯基在周五的視頻講話中說：“俄羅斯軍隊襲擊了紮波羅熱的核電站，是歐洲最大的（核電站）。僅僅是它（發生事故的話所將造成的後果）就可以像六個切爾諾貝利核事故一樣。俄國坦克手在炮擊時了解（這一風險）。直接向核電站開火。這是史無前例的恐怖......俄羅斯軍方已經完全排斥了對切爾諾貝利的記憶。關於這場悲劇。”

澤連斯基補充說：“俄羅斯人民，這怎麼可能呢？1986年，我們一起對抗了切爾諾貝利災難的後果。你們一定記得爆炸時散落的石墨。受害者。你們一定記得被摧毀的動力裝置上的光芒。你們一定記得從普里皮亞特和30公里區域疏散的情況。你們怎麼能忘記它呢？如果你們沒有忘記，那麼你們就不能沉默。你們必須告訴你們的當局，上街遊行，說你們想活下去。要生活在沒有放射性污染的土地上。（核）輻射可不知道俄羅斯的界限在哪裡。”

此前，澤連斯基周四在接受媒體採訪時談到，烏克蘭人不拿任何人的東西，而是保護自己的土地和自由。他說：“我們有一個特殊的國家和非常特殊的人民。我真的不希望他們毀滅。我希望他們都留下來，而不僅僅是存在於故事中。我不希望烏克蘭的故事成為斯巴達300勇士的傳說。”

澤連斯基說：“我希望和平，我希望和平能來到我的國家。”但他同時強調：“我們在自己的土地上，做好了一切準備”。他指出，與烏克蘭國家作戰的俄羅斯軍隊人數明顯多於烏克蘭軍隊；敵人不計算自己的人民，不考慮任何損失。澤連斯基說：“他們（俄羅斯人）帶了一個（移動）火葬場。也就是說，他們不會提前讓他們的家人、他們的母親看到他們的孩子死在這裡，他們來這裡是為了殺我們。”

澤連斯基說：“我們正在捍衛我們的自由，我們的家園，這就是他們死亡的原因。”他稱，俄羅斯侵略者的這種行為是種族滅絕行為，儘管有悲慘的歷史教訓，但這種行為在二十一世紀已經犯下。澤連斯基說：“如果我們不能阻止這種步驟，這就是世界末日。而這些人的世界末日。”他認為，今天的烏克蘭是文明與非文明之間的一道“柵欄”。

澤連斯基指出，不可能確定烏克蘭能夠擊退俄羅斯侵略的時間間隔，“我們不是在堅持時間，我們在堅持我們，我們在防守，因為這是我們的工作。一個已經成為保護我們的生命、我們的歷史、我們的家庭的工作。”澤連斯基說，和其他人一樣，他擔心自己親人的生命，但在這個困難時期，他和每一個烏克蘭人一樣，都會感到痛苦。

澤連斯基補充說：“我們為我們的親人擔心。我們非常害怕失去我們生活的地方。我害怕想象我沒有一個國家，而你被問到：‘你來自哪裡？’而你（回答）說：‘沒有這個國家’。我害怕這樣。我害怕我們會給我們的後代留下什麼。”

澤連斯基表示，如果他不是總統，他就會加入烏克蘭國土防衛隊，幫助烏克蘭守軍擊退俄羅斯的軍事侵略。澤連斯基強調：“我會提供食物、射擊、幫助，我會做我被告知的事情。但如果有人告訴我最後通牒：你必須放下武器，到另一邊去，我就不會這麼做。不管我是什麼戰士。這就是區別。因為我們在這裡，我們保衛自己的。我們沒有帶走任何東西。”