烏克蘭外長呼籲夥伴國家提供戰機支持 俄空降兵少將據報在作戰中陣亡

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烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月3日通過推特呼籲，希望夥伴國家能向烏方提供戰鬥機援助，以維持戰爭中的耗損，保護烏克蘭領空不受俄軍侵襲。此外，美聯社周四援引俄羅斯的一個軍官組織報導，對烏入侵作戰的一名俄軍高級軍官、一個空降師的指揮官、蘇霍維茨基少將（Andrei Sukhovetsky）在本周早些時候的戰鬥中陣亡。

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庫列巴周四在推特上寫道：“我們的王牌飛行員們英勇地保衛我們的天空。但俄羅斯具有優勢。親愛的仍未向烏克蘭提供軍用飛機的夥伴們：當烏克蘭兒童在馬里烏波爾、赫爾松、哈爾科夫和其他城市的轟炸下，你們怎麼能睡覺呢？你們現在可以做出這個決定。就這樣做吧!”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）曾於上周日表示，烏克蘭外長庫列巴已向歐盟請求提供戰鬥機，而一些歐盟國家計畫向烏方提供這些戰鬥機。歐盟在當天正式公布了向烏克蘭提供價值5億美元的人道主義和軍事援助。

在博雷利發表了歐盟將向烏克蘭提供包括戰機在內的援助的講話後，波蘭周二表示，該國不會向烏克蘭援助戰鬥機。除波蘭外，保加利亞和斯洛伐克政府最近也排除了向烏克蘭提供軍用飛機的可能性。據政治新聞網站Politico報導，然而，與此同時，一位烏克蘭官員最近在周一聲稱，烏克蘭飛行員已經離開該國，去取歐盟國家援助的飛機。

這種矛盾的言論在俄羅斯全面入侵烏克蘭的連日內不斷地出現。分析人士支持，波蘭等歐盟和北約成員國或不願直接向烏方提供戰鬥機，使得俄方抓到把柄，但與此同時作為過去的華約成員，該國的庫存的戰鬥機是波蘭飛行員們最適應的飛機。

此外，烏克蘭空軍司令部周四通過臉書發布信息指出：“俄羅斯佔領軍抓獲了一名烏克蘭軍方飛行員，他在被敵方導彈擊中後自行彈射出艙。俄羅斯的煽動性宣傳使用了2014年的殘酷戰術。很明顯，在壓力和報復的威脅下，我們的飛行員正在講述‘民族主義者’、烏克蘭不應該加入歐盟和北約，而應該與‘兄弟的人民’交朋友（的宣傳）。”

根據烏克蘭空軍的說法，這段視頻很可能被俄羅斯宣傳人員在俄羅斯電視頻道和社交媒體上傳播。烏克蘭空軍還指出，他們將盡一切努力將該飛行員帶回國內。烏克蘭空軍3日深夜還透露稱，烏克蘭防空防禦系統又擊落了三架俄羅斯飛機。

烏克蘭空軍司令部在其臉書賬戶上寫道：“防空防禦系統又摧毀了三架俄羅斯佔領者的飛機，即蘇-30SM、蘇-34和蘇-25。敵方的人員損失還沒有報告。”

據美聯社周四稍早報導，美國官員說，俄羅斯已向烏克蘭發射了480枚導彈，俄羅斯入侵烏克蘭的軍隊在該國南部取得了更多進展，但在北部基本停滯不前。這位美方官員說，開戰前在烏克蘭周圍集結的俄羅斯戰鬥力中，大約90%現在都進入了該國。

報導指，具體而言，該美方官員說，自戰爭開始以來，俄羅斯發射的大部分導彈來自烏克蘭境內的移動系統，或超過230枚。150多枚導彈發射於俄羅斯境內，70多枚導彈發射於白俄羅斯，只有極少數導彈來自俄海軍在黑海的艦艇。這位官員說，烏克蘭的防空系統仍然完整，並對攔截俄軍導彈發揮了有效作用。

這位為討論軍事評估而匿名的美方官員說，俄羅斯在南部的進展得益於該國在克里米亞的八年存在，俄羅斯在那裡建立了基礎設施和系統來維持部隊。因此，南部部隊的補給線更短、更有效。這位官員說，美國沒有看到俄羅斯海軍的任何活動，也沒有看到俄羅斯對黑海沿岸城市敖德薩的其他明顯舉動。

該美方官員說，他不是在質疑烏克蘭關於那裡的活動的報告，但美國無法獨立證實這些報告。然而，他補充說，美國認為俄羅斯的目標可能是經過赫爾松市到米科拉耶夫市，以便在那裡建立一個行動基地，然後他們可以利用這一行動來包圍和佔領敖德薩。該官員說，美國還評估指，俄羅斯部隊就在哈爾科夫市外，靠近環形公路。

同樣據美聯社報導，據俄羅斯的一個軍官組織報告，一名俄軍高級軍官、一個空降師的指揮官蘇霍維茨基少將（Andrei Sukhovetsky）在本周早些時候的戰鬥中陣亡。

據一位不願透露姓名的美國國防部官員稱，五角大樓本周早些時候與俄羅斯國防部建立了直接通信聯繫，以避免誤判引發莫斯科和華盛頓之間的衝突的可能性。這位官員說，根據聯合國的數據，戰鬥已經使100多萬人逃離烏克蘭，聯合國擔心這些難民人數可能會繼續激增。