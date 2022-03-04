烏外長：俄軍正在炮擊歐洲最大的核電站

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據美聯社3月4日報導，俄羅斯軍隊正在炮擊歐洲最大的烏克蘭核電站、紮波羅熱核電站（Zaporizhzhya NPP）。紮波羅熱核電站所在地埃涅爾戈達爾市（Enerhodar）工廠的發言人圖茲（Andriy Tuz）在Telegram上發布的一段視頻中說：“我們要求他們停止重武器射擊，歐洲最大的原子能站存在着真正的核危險威脅。”

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據美聯社報導指，紮波羅熱核電站的發電量占烏克蘭全國發電量的四分之一。圖茲向烏克蘭電視台表示，炮彈直接落在紮波羅熱電廠，並點燃了該廠六個反應堆中的一個。他說，該反應堆正在翻修，沒有運行，但裡面有核燃料。圖茲說，消防員無法靠近火場，因為他們正遭到炮擊。

從該核電站的網站主頁上鏈接到的一個現場直播的安全攝像頭顯示，似乎是裝甲車開進了該設施的停車場，並將聚光燈照向安裝攝像頭的建築物。然後出現了似乎是車輛的明亮炮口閃光，然後在周圍的建築物中幾乎同時發生爆炸。煙霧隨之升起，飄過畫面。

一位烏克蘭政府官員告訴美聯社，在該核電站附近檢測到了較高的輻射水平。這位官員不願透露姓名，因為這些信息尚未公開發布。圖茲表示，現在迫切需要停止戰鬥以撲滅火焰。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通過推特呼籲：“俄羅斯軍隊正從四面八方向歐洲最大的核電站紮波羅熱核電站開火。大火已經爆發。如果它被炸毀，它將比切爾諾貝利事故大10倍！俄羅斯人必須立即停止火災，允許消防員滅火。俄羅斯人必須立即停火，允許消防員進入，建立一個安全區!”

國際原子能機構（IEA）最新通過推特表示：“國際原子能機構知道關於紮波羅熱核電站遭到炮擊的報告，並與烏克蘭當局聯繫了解情況。國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西（Rafael Mariano Grossi）與烏克蘭總理傑尼斯·什米加爾（Denys Shmyhal）以及烏克蘭核監管機構和運營商，就紮波羅熱核電站的嚴重情況進行了交談，呼籲停止使用武力，並警告說如果反應堆被擊中會有嚴重危險。”

埃涅爾戈達爾市市長稍早前曾介紹稱，烏克蘭軍隊正在該市郊區與俄羅斯軍隊作戰。視頻顯示，火焰和黑煙在這座擁有5萬多人口的城市上空升起，人們流過殘破的汽車，就在聯合國原子能監督機構對戰鬥可能對烏克蘭的15個核反應堆造成意外損害表示嚴重關切的一天後。

烏克蘭能源部長哈盧申科(Herman Haluschenko)說，“俄羅斯入侵者向紮波羅熱核電站的衛星城埃涅爾戈達爾市開火，並試圖奪取核電站本身的行為是野蠻的，對整個世界的核安全構成威脅。”他於周四晚間表示：“試圖奪取或射擊核電站是野蠻的行為。這是由相關的國際條約規定的，對此有國際責任。”

哈盧申科強調，烏克蘭在保護其核設施，主要是針對紮波羅熱核電站的問題上與國際原子能機構保持着聯繫。哈盧申科說：“我們實時通知他們，我們每天溝通幾次，我們展示正在發生的事情，以便他們盡其所能阻止這些行動。這實際上是一個具有國際重要性的核安全問題。”

哈盧申科指出，世界上已經有了核電站發生悲劇的例子，並指出“軍方和核電站的保護者都清楚地認識到，不能允許出現這種情況”。

據埃涅爾戈達爾市市長奧洛夫（Dmytro Orlov）和烏克蘭國家原子能公司報告說，一支俄羅斯軍事縱隊正向核電站駛去。周四晚些時候，人們聽到了響亮的槍聲和火箭炮聲。

烏克蘭國家原子能公司的聲明說：“許多身着運動服、手持卡拉什尼科夫槍的年輕人已經進入該市。他們正在破門而入，試圖進入當地居民的公寓。”

隨着戰鬥的加劇，烏克蘭總理什米加爾呼籲西方國家在紮波羅熱核電站上空建立“禁飛區”。他在一份聲明中說：“這是一個關係到整個世界安全的問題！”。美國和北約盟國此前已經排除了在烏克蘭建立禁飛區的可能性，因為此舉將使俄羅斯和西方的軍事力量相互對立。