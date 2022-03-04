英媒：澤連斯基至少3次逃過俄國暗殺

烏克蘭/俄羅斯/澤連斯基

英國“泰晤士報”稱，烏克蘭總統澤連斯基過去一周以來，至少3度逃過俄羅斯暗殺。據該報指出，有兩個不同組織被派出，奉命奪取澤連斯基性命，包括克里姆林宮支持的傭兵組織瓦格那集團及車臣特種部隊。由於俄羅斯聯邦安全局內有反戰人士通風報信，兩者的行動都受挫。

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據中央社今天引述英國“泰晤士報”（The Times）消息稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）過去一周以來，至少3度逃過俄羅斯暗殺。據該報，在烏克蘭首都基輔，瓦格那集團傭兵試圖暗殺澤連斯基，期間蒙受損失，據稱那些傭兵對烏克蘭人準確預測他們的行動大感震驚。

該報引述一名與瓦格那集團關係密切消息人士指稱，澤連斯基的安全團隊似乎對暗殺行動了如指掌，“令人毛骨悚然”。

泰晤士報稱，反戰俄羅斯人士向烏克蘭政府官員通風報信，提供關於這些襲擊計畫的情報，讓澤連斯基躲過對他的暗殺行動。

據該報稱，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（NSDC）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在國家電視台指出：“我們收到（來自俄羅斯聯邦安全局）情資，他們不想參與這場血腥戰爭。”