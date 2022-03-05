俄羅斯軍隊擴大轟炸與圍困烏克蘭多城市

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭城市馬里烏波爾(Mariupol)市長Vadym Boychenko周五表示，在過去五天遭到俄羅斯軍隊襲擊後，該市的水、暖氣以及電的供應全部切斷，食物也即將耗盡。在烏克蘭的俄羅斯軍隊佔領了歐洲最大的核電站，這一襲擊在世界各地引起了恐慌，華盛頓方面表示，這可能會導致災難，儘管官員們後來表示，該設施現在是安全的。

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據路透社報道稱，被俄軍包圍的烏克蘭馬里烏波爾市水電氣全部斷供，食物也將耗盡。馬里烏波爾(Mariupol)市長Vadym Boychenko在電視上呼籲提供幫助，並表示應該建立一條人道主義走廊，以疏散平民。馬里烏波爾是烏克蘭東南部一個港口城市。

該市長譴責說，“我們正在被摧毀。”

俄羅斯軍隊佔領烏克蘭核電廠並圍攻其它城市。 在俄羅斯總統普京發動入侵的第二周，烏克蘭其他地方也爆發了戰鬥，俄軍包圍並轟炸了幾個城市。

該報道稱，首都基輔再次受到攻擊，從市中心可以聽到爆炸聲。一隻俄羅斯裝甲縱隊已經在通往基輔的道路上停滯了幾天。

普京的行為幾乎引起了全世界的譴責，西方國家已經實施了嚴厲的制裁，試圖擠壓俄羅斯經濟。

一場人道主義災難也在上演，有100多萬人在烏克蘭西部和鄰國尋求庇護。據信，自2月24日入侵開始以來，已有數千人喪生或受傷。

報道稱，對Zaporizhzhia核電站的攻擊將衝突推向了危險的時刻。當炮彈擊中該地區時，一處訓練大樓發生火災，在火災被撲滅之前，這引發了全世界的警覺，但官員們後來表示，該設施是安全的。

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)致電普京，要求他停止這場戰爭。但是北約盟國在布魯塞爾舉行會議，拒絕了烏克蘭總統澤連斯基關於設立禁飛區的要求。北約稱，“我們不是這場衝突的一部分，”NATO秘書長史托騰伯格在新聞發布會上說，“作為北約盟國，我們有責任阻止這場戰爭在烏克蘭以外升級，因為那樣會更危險，更具破壞性，會造成更多的人類痛苦。”

美國國務卿布林肯也拒絕設立禁飛區，他說，在烏克蘭上空設立禁飛區的唯一辦法是北約部隊擊落俄羅斯飛機。

烏克蘭總統澤連斯基批評歐美和北約拒絕在烏克蘭設立空中禁飛區的要求，他指責歐盟膽怯將使更多的烏克蘭民眾喪失生命。