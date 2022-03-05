第三輪談判

戰火下 烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場

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Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov (à gauche), face aux négociateurs russes avant les pourparlers entre les délégations de l'Ukraine et de la Russie en Biélorussie, le 3 mars 2022.
Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov (à gauche), face aux négociateurs russes avant les pourparlers entre les délégations de l'Ukraine et de la Russie en Biélorussie, le 3 mars 2022. © AFP
作者： 法廣
4 分鐘

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭引爆血腥衝突，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）5日表示，基輔和莫斯科當局尋求結束戰鬥的談判，將會於7日（周一）恢復舉行。

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國會議員阿拉哈米亞也是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）所屬政黨的國會黨派領袖及談判代表，他在臉書（Facebook）專頁表示，“第3輪談判將會於周一舉行”。

 

路透社報導，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞5日在臉書貼文表示，俄羅斯和烏克蘭將會於周一針對終結戰鬥舉行第3輪談判，但未提供進一步細節。

自俄羅斯於2月24日對鄰國烏克蘭發動全面入侵行動以來，烏俄雙方談判代表已舉行過2輪談判。

雙方於3月3日第2輪談判期間，同意開闢人道走廊，讓平民撤離部分戰鬥地區，但其後在執行上遭遇延遲。

烏克蘭表示，談判未獲結果，但它將會繼續尋求協商。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5日表示，鳥克蘭總統澤連斯基試圖在兩國衝突中，致力爭取北大西洋公約組織（NATO）直接支援，無助於雙方間談判，但莫斯科當局已準備參與第3輪談判。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）5日稍早前表示，他對與拉夫羅夫對話抱持開放態度，但條件是對話必須“有意義”。

克里姆林宮4日表示，談判進展將視基輔當局對莫斯科立場的回應而定，莫斯科已於3日把該如何結束戰爭的立場傳達給烏克蘭。

國營塔斯社（TASS）引述俄羅斯談判代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）的話指稱，烏克蘭方面在第2輪談判期間，已針對達成協議展現若干開放態度。

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